Un reportero de Telemadrid se desnuda para ser retratado en una clase de dibujo Ecoteuve.es 15/02/2018 - 10:58 0 Comentarios

El periodista de 'Madrid Directo' entrevistó a los alumnos mientras posaba sin ropa

"Esto no lo han visto nunca", avanzaba Inmaculada Galván, presentadora de Madrid Directo, para dar paso a un reportaje sobre modelos que posan desnudos para ser retratados por alumnos de dibujo.

Pero lo inédito fue que el reportero del programa también se atrevió a quitarse la ropa y convertirse por un día en protagonista de los trabajos de toda una clase.

Micrófono en mano, el reportero Jesús Cosano se desnudó y se sentó ante los alumnos. Sin ropa, el redactor fue preguntándoles mientras ellos hacían sus trabajos artísticos.

"Me habéis dibujado muy bien, además me habéis destacado los pectorales que no tengo", bromeó el periodista al ver el resultado en las creaciones que habían hecho los alumnos.



"Después de esto, ¿qué más puede hacer un reportero de Madrid Directo?", dijo Emilio Pineda, copresentador del programa, mientras Inmaculada Galván se llevaba las manos a la cabeza entre risas.

PUBLICIDAD