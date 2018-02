La mujer de Gustavo González, concursante 'bomba' de 'Supervivientes' cara a cara con María Lapiedra Ecoteuve.es 15/02/2018 - 10:58 0 Comentarios

Laura Fa asegura en 'Cazamariposas' que la expareja del tertuliano está negociando con Telecinco

La colaboradora de 'Sálvame' es la única concursante confirmada de la edición

Supervivientes 2018 está a la vuelta de la esquina. El reality que más alegrías ha dado a Telecinco en los últimos años regresará esta temporada mucho antes de lo previsto después de que Mediaset tomara la decisión de cancelar el estreno de GH VIP. Con todo ello, los nombres de los primeros posibles concursantes ya han sido puestos sobre la mesa.

Y de entre los perfiles que se barajan, la periodista Laura Fa ha sido la encargada de desvelar el que podría ser la concursante 'bomba' de la edición: la todavía mujer de Gustavo González, tertuliano de Sálvame. La colaboradora de Cazamariposas ha asegurado en Divinity que la pareja de este podría aparecer próximamente en la portada de una famosa revista para dar su primera entrevista.

Sin embargo, sus intenciones podrían ir más allá: "Yo de la entrevista no sé nada, pero sí puedo decir que he escuchado y que me han asegurado que lo que le gustaría a la todavía mujer de Gustavo es participar en Supervivientes ya que por su carácter, sería una experiencia que le apetecería", afirmó Fa, que dejó claro que las negociaciones podrían haber comenzado ya.

"Incluso podría haber hablado con la productora, podría haber tenido un primer contacto para participar en el programa", informó al tiempo María Lapiedra confirmaba que la mujer de Gustavo era consciente de que ella ya está confirmada como concursante.

De esta manera, Telecinco podría llevar a su reality estrella el triángulo amoroso del momento en la prensa del corazón. Durante los últimos meses, Gustavo González y María Lapiedra se han convertido en los personajes protagonistas de los principales contenidos de la cadena de Mediaset. Alberto Isla, Alejandro Albalá, Fran Álvarez y Alyson Rae Eckmann son otros de los nombres que se barajan para el programa.

PUBLICIDAD