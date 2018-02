La declaración de amor de Matías Roure que hizo llorar a Lidia Torrent en 'First Dates' Ecoteuve.es 15/02/2018 - 10:50 0 Comentarios

"Gracias por hacerme volar cada día. Te quiero", dijo el barman a su chica

Aunque Lidia Torrent y Matías Roure trabajan a diario haciendo que triunfe el amor en el restaurante de First Dates, Cupido les tiró una flecha que hizo que se enamoraran hace un par de años. Desde entonces, la camarera y el barman se han convertido en una entrañable pareja televisiva.

"En cada cultura hay diferentes tradiciones para encontrar o conservar el amor, pero solo en nuestro restaurante las puedes encontrar todas juntas", dijo Carlos Sobera antes de explicar el rito japonés a su equipo: "Cuando las parejas quieren que pase de lo finito a lo infinito, de lo efímero a lo eterno, se ponen debajo de la campana y tocan tres veces".

"¿Tenemos una pareja que quiere que su amor sea eterno?", preguntó para que Matías y Lidia se demostraran su amor. Así, ambos tortolitos se colocaron debajo de la campana: "Me vas a hacer llorar, tonti", decía Lidia a lo que él contestó: "No, tonta. Quiero decirte una cosita".

Y vaya que lo consiguió con estas emocionantes palabras: "Quiero darte las gracias por hacerme volar cada día. Te quiero". "Y yo a ti", respondió la camarera abrazándole. "Yo soy una romántica empedernida y a mí estas cosas me llegan mucho al corazón y al alma y me he puesto muy nerviosa. Me dice cosas bonitas y me sigue emocionando como la primera vez", dijo Lidia después a cámara.

