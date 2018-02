Terelu se enfada en 'Sálvame' y se va del plató: "Me voy a dar una vuelta" Ecoteuve.es 14/02/2018 - 18:51 0 Comentarios

La colaboradora se ha enfadado después de que sus compañeros no le dejaran hablar

Terelu ha protagonizado una nueva espantada este miércoles en Sálvame. La colaboradora se ha enfadado por pedir en numerosas ocasiones la palabra, pero en ningún momento sus compañeros le han dejado hablar.

El mosqueo se ha producido cuando se debatía sobre la relación de Kiko Rivera y su hermana Chabelita. Kiko Hernández interrumpía primero a la Campos para expresar su desacuerdo con lo manifestado por el Dj en una revista: "se empeña en quitarle toda la fuerza que tiene esa historia porque esos hermanos no se tragan cuando luego tenemos las redes sociales".

Al terminar su intervención, era Lydia Lozano quien se adelantaba a Terelu. "No, yo estaba con el dedo", se excusaba Lozano lo que ha provocado el enfado de Terelu. "Hoy no vas a hablar, ¿eh?", reía Jorge Javier.

A continuación, Terelu se ha levantado del sofá con dirección al puesto del director y muy orgullosa ha dicho: "Pues mira me voy. Me voy a dar una vuelta". Al verlo, Belén Esteban ha seguido sus pasos: "¡Anda, tócate las narices! No hay dos sin tres, me levanto yo también que no me dejáis hablar".

