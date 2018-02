Edurne: "Intenté mediar entre Risto y Jorge Javier pero es mejor no meterse" David Saiz 17:13 - 14/02/2018 0 Comentarios

La artista pone música a la campaña 12 Meses de Mediaset para prevenir enfermedades de corazón

La guerra de Risto y Jorge Javier ha pillado a Edurne en medio. Real. En Got Talent tiene, a su izquierda, a Mejide. Dos sillas a la derecha está Vázquez. "Intenté mediar pero las cosas tienen su tiempo. Es una cosa entre ellos y es mejor no meterse", dice la artista a ECOTEUVE.ES.

"Los dos tienen una personalidad muy fuerte y chocan mucho", explica la cantante y juez del programa de Telecinco (hoy a las 22.00).

"A mí me gusta que cada uno defienda sus ideas y tenga su criterio", añade. En cualquier caso, asegura, estos problemas entre compañeros acaban "solucionándose y luego se llevan fenomenal".

Edurne es, además de jurado de Got Talent, la voz de la banda sonora de 'La tribu del corazón', la campaña de 12 Meses de Mediaset para la prevención de las enfermedades cardiovasculares.

Lejos del "estrés" de Got Talent por el conflicto de Risto y Jorg, la artista dice que lleva una "vida tranquila" y "sana". "No fumo, intento hacer ejercicio, como bien y trato de dar a las cosas la importancia que tienen, no más". Edurne se muestra comprometida con la prevención de las enfermedades de corazón especialmente tras el "duro golpe" que sufrió hace un par de meses. "Mi amigo y guitarrista de mi banda murió".

"La química de Alfred y Amaia es evidente"

Aunque Edurne ejerce ahora como juez de un talent, ella fue hace trece años concursante de otro. Su paso por OT en 2005 fue su trampolín a la fama. ¿Es mejor Got talent o Operación Triunfo? "Ahora Got Talent", contesta entre risas. "Pero estoy a favor de que haya programas musicales y que la gente pueda mostrar su arte".

Como exrepresentante de España en Eurovisión pide a Alfred y Amaia "que lo disfruten, porque es un reto muy grande que les va a marcar toda la vida". La canción con la que competirán en Lisboa "me gusta, es muy bonita y el feeling entre ellos es evidente. Eso se ve en el escenario".

