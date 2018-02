La brutal afonía de Joaquín Prat que casi le impide presentar: "Hoy no voy a poder, ¿eh?" Ecoteuve.es 14/02/2018 - 14:32 0 Comentarios

El presentador se queda sin voz en directo al comienzo de 'El Programa de Ana Rosa'

Joaquín Prat sorprendió este miércoles a los espectadores de El Programa de Ana Rosa. La presentadora le dio paso como cada mañana en la sección de actualidad y el periodista dejó a todos boquiabiertos con la brutal afonía que estaba sufriendo.

Prat se quedó prácticamente sin voz y provocó los comentarios de sus compañeros. "He tenido líos", dijo el presentador. "He tenido líos, amor no, líos", continuó diciendo en unas palabras que incitaron a las bromas del resto de tertulianos.

"Has tenido líos esta noche, por lo que veo", le dijo uno de los colaboradores. "He estado liado con las sábanas", respondió con humor Prat al tiempo que intentaba entonar una de las entradillas del programa. "Hoy no voy a poder, ¿eh?", lamentaba el presentador que continuó leyendo el autocue haciendo un gran esfuerzo. [Vídeo]

