El 'reivindicativo' detalle de Amaia en 'OT' que nadie vio durante su 'City of Stars' con Alfred

La fiesta final de Operación Triunfo concluía, cuando Alfred sorprendía a todos declarando su amor por Amaia y pidiendo permiso para cantar una vez más el City of Stars con el que comenzaron su relación en la Academia y que logró enganchar a los espectadores.

Los dos concursantes volvieron a protagonizar un momento mágico sobre el escenario entonando por última vez en el talent la canción de la banda sonora de La La Land. Sin embargo, muy pocos se percataron de un curioso detalle en el look de Amaia. La navarra se despojó finalmente de sus tacones para interpretar descalza el mencionado tema al piano.

Un detalle que cobra más importancia -y que ha sido interpretado por muchos como la última reivindicación de Amaia- después de ver un vídeo compartido por Roi en su cuenta oficial de Instagram. En las imágenes, correspondientes a los ensayos de la gala, el gallego pregunta a su compañera qué tal iba con los tacones.

"Muy mal", respondió la de Pamplona. "¿Por qué no llevas?", insistió Roi. "Porque no tienen sentido. ¿Cuál es la razón por la que hay que llevar tacones? Yo ya estoy contenta con mi estatura", explicó Amaia en un argumento que provocó el aplauso generalizado de las fans del programa. Aunque Amaia tuvo que calzarse los tacones durante toda la velada, finalmente se deshizo de ellos en su última aparición en el talent.

Roi: "Amaia ¿qué tal los tacones? ¿por qué no llevas?" Amaia: "Porque no tienen sentido.. ¿cuál es la razón por la que hay que llevar tacones? yo ya estoy contenta con mi estatura" MA-RA-VI-LLO-SA. #OTDirecto13F pic.twitter.com/5pN9BBcwCq

LA DIOSA DESCALZA PORQUE NO ACEPTA QUE TENGA QUE LLEVAR TACONES SI ELLA ES FELIZ SIN ELLOS. #OTFiesta #OTFinal @Amaia_ot2017 pic.twitter.com/LU5YEA2Jwz

Que @Amaia_ot2017 ha tocado descalza "City of Stars". DIVA, no me puede representar más "¿para que tacones? A la mierda!" ???? #OTFiesta