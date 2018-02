Jiménez Losantos riñe a Ana Rosa por una pregunta: "No me hace ninguna gracia" Ecoteuve.es 14/02/2018 - 12:09 0 Comentarios

Más tarde, el periodista volvió a regañar a la presentador por no leerse su libro

Momento incómodo el que se ha producido este miércoles en El programa de Ana Rosa cuando la presentadora entrevistaba con Federico Jiménez Losantos por la siguiente pregunta: "Cuando estabas en Cataluña y eras del partido comunista, ¿hubieras sido independentista o de la CUP?".

El veterano periodista el tono irónico de la presentadora, no sin antes lanzar una pullita: "Hombre, no me faltes el respeto. Yo he dedicado varios libros a escribir eso y yo he salido en ambulancia de Cataluña precisamente por no ser independentista. Un poco de formalidad, Ana Rosa, que nos conocemos hace demasiado tiempo como para jugar con esas cosas".

"Hay que tirarte de la lengua, Federico", se justificaba Ana Rosa. "No, no, no. Pero es que mucha gente, en España, hoy en Baleares, en Valencia, en Cataluña, en Navarra, en el País Vasco... que se están jugando la vida o el trabajo por no ser separatistas. Aunque me lo digas tú, no me hace ninguna gracia, la verdad", espetaba él.

La conexión de producía para que el periodista promocionara su libro Memoria del comunismo: De Lenin a Podemos. "¿Te lo has leído?", preguntaba Losantos a lo que ella negaba: "No, todavía no. Es un libro intenso, para cogerlo con unos días de descanso. Me lo guardo para Semana Santa". "Si convertimos un libro que son dos años de trabajo en sí le arreo o le doy un coscorrón es un poco caricaturesco", volvía a regañar a la presentadora.

