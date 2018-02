Las 'calabazas' más viscerales de 'First Dates': le humilla con todos sus defectos Ecoteuve.es 14/02/2018 - 11:13 0 Comentarios

Anya despiezó a Lucas, su acompañante, enumerándole todo lo que no le gustaba

Lucas nunca olvidará su noche en First Dates. Su cita fue de toma, pan y moja pero con salsa picante debido a las críticas que recibió de Anya, su acompañante, que se encargó de humillarle enumerando, a su parecer, todos sus defectos físicos.

Desde el primer momento Anya se sentía incómoda porque aunque ella tenía 20 años y Lucas 19, pensaba que él era demasiado pequeño para ella, que se creía una mujer madura para su edad.

Y aunque el joven trató de ser simpático, ella empezó a enumerar lo que no le gustaba de él. "No me gusta de ti que no comes. Tengo una relación muy amorosa con la comida", comenzó diciendo. Pero tomó carrerilla muy rápido: "No puedo estar en contra de tu barba porque es tu identidad, entonces solo puedo estar en contra de tu altura porque eres tú. El piercing de la nariz me molesta porque cuando hablas se te mueve. Las gafas te hacen los ojos muy grandes y los tatuajes parecen parches...y ya". ".

Lucas, que no daba crédito, intentó encontrar alguna explicación a lo sucedido después: "La cita iba muy bien hasta que luego le empezaba a contar mis defectos y todo lo que a ella no le gustaba era lo que le acababa de decir aunque anteriormente sí le gustaba ".

El momento de más tensión se produjo al final, cuando se rechazaron mutuamente. No tendría una segunda cita a lo romántico porque no he sentido esa chispa que sientes realmente cuando quieres conocer a alguien de ese modo. Era un 'sí, me caes bien pero como amigo", decía ella mientras que él le contestó: "La he visto muy superficial desde el primer momento hasta el final". Creo que me has dicho que no por el físico, no por mi personalidad y estoy seguro de que te ha gustado. Pero has puesto un candado y no ha habido manera de romperlo".

