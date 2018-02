Paz Padilla habla con Buenafuente de su "papelón" en 'Sálvame': "No estoy de acuerdo con muchas cosas" Ecoteuve.es 14/02/2018 - 11:11 0 Comentarios

La humorista defiende su labor en Telecinco y da la cara por sus compañeros: "Son guerreros"

Paz Padilla visitó este martes el plató de Late Motiv, donde se reencontró con Buenafuente nueve años después. La humorista fue invitada por el programa de Movistar+ con motivo de su nueva obra de teatro. Sin embargo, no tuvo ningún reparo en hablar abiertamente con el presentador de su labor al frente de Sálvame.

Tras hablar de su regreso a las tablas como actriz, Andreu aseguró que la gaditana "hace su mejor papel" en el programa de Telecinco: "Yo que te conozco de verdad, que conozco a la Padilla de cenas, de vida... sé que allí haces un papelón", declaró.

"Yo no soy cotilla y tú lo sabes. No juzgo a la gente por lo que hace. Los respeto, son sus decisiones, siempre que a mí no me hagan daño. No me gusta indagar. Sin embargo, en Sálvame se habla mucho de la vida de los demás y sobre lo que tienen que hacer", empezó diciendo. "Yo lo que hago en Sálvame es un poco repartir y procuro no hablar mucho, no dar mi opinión, porque tampoco estoy de acuerdo con muchas cosas. Soy presentadora", reivindicó Padilla alejándose de la parte más controvertida del programa.

Buenafuente quiso saber entonces si creía que su trabajo en el espacio de corazón de Telecinco había perjudicado a su carrera como actriz. "Creía que sí, pero ahora veo que no. Tenía miedo de que pasara pero ya te digo que no", confesó antes de hablar de lo positivo del formato.

"Sálvame es un programa muy difícil de hacer y la gente que lo critica no sabe lo que es. Yo no sé lo que es un guion y hacemos cuatro horas de pleno directo sin un guion. Yo salgo ahí a ver lo que sale y he aprendido muchísimo. No tengo miedo a nada. Los colaboradores son guerreros y entienden el ritmo, la velocidad y lo que es el show. Muchas cosas son verdad, pero lo sufren muchísimo", afirmó en defensa de sus compañeros.

"Pensaba que me iba a pasar factura. Hoy estando en Gran Vía, en una serie... veo que mi profesión como actriz y presentadora continúa", sentenció.

