Susana Guasch carga contra Guardiola por hablar sólo para TV3: "Es su altavoz para hablar de sus lazos amarillos" Ecoteuve.es 14/02/2018 - 10:22 0 Comentarios

La periodista de Atresmedia afirma que el técnico solo habló para la TV suiza, inglesa y la catalana

Susana Guasch se desplazó este martes hasta Suiza con el equipo de Champions Total que retransmitió a través de La Sexta el encuentro entre el Basilea y el Manchester United. Tras el encuentro, en el que los ingleses golearon (0-4) a los locales, la reportera se desplazó hasta la zona de prensa para hablar con los protagonistas.

Cerca de la medianoche, Guasch conectó en directo con El Partidazo de Cope, donde pudo hablar con el defensa brasileño Danilo. Una vez Guasch concluyó su entrevista, Juama Castaño le preguntó por lo que había dicho Guardiola tras el partido.

"Precisamente, acabo de salir ahora mismo de la zona reservada para televisiones y solo ha querido hablar para tres televisiones. No le he podido escuchar porque he tenido que venir corriendo a zona mixta para que tú tengas algún protagonista", dijo enfadada Guasch, que continuó cargando contra el ex entrenador del Fútbol Club Barcelona.

"¿Entre las tres televisiones no estaba Atresmedia?", le preguntó el presentador. "Pues no, no, él está con la televisión inglesa, con la suiza y ha escogido como tercera, por supuesto, TV3, que es su altavoz para poder hablar de sus lazos amarillos y esas cosas que a él le gustan", aseguró la periodista haciendo alusión a la significación política de Guardiola en favor de la causa independentista catalana.

PUBLICIDAD