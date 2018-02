Alfred se declara a Amaia y ella cree que le iba a pedir matrimonio: "¡Estaba flipado!" Ecoteuve.es 14/02/2018 - 9:52 0 Comentarios

"Hace tres meses que yo me enamoré de Amaia y quería decírselo hoy"

La última gala de OT, dedicada a cantar algunas de las mejores canciones del concurso, dejó varios momentazos en su tramo final. Cepeda se declaró ¿por error? a Aitana y Alfred lo hizo de forma directa ante toda la audiencia con unas palabras dedicadas a Amaia.

"Hace tres meses que yo me enamoré de Amaia y quería decírselo hoy. A partir de cantar City of Stars empezó todo contigo y me gustaría volver a cantar la canción. No sé si podemos hacerlo", dijo el catalán.



Lo pedía porque la audiencia había preferido -el programa lanzó una encuesta- que Aitana y Ana Guerra cantasen Lo Malo en vez de volver a escuchar a Alfred y Amaia con el tema principal de La la land.

Las bonitas palabras de Alfred sorprendiento a Amaia y a Roberto Leal. "Pensé que le ibas a pedir matrimonio". "Yo también lo pensaba. Estaba flipando", comentó la navarra.



Evidentemente, el programa accedió y la pareja cerró la gala sentados de nuevo al piano interpretando la canción con la que empezó su historia de amor.

