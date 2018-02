Mila Ximénez abandona 'Sálvame' tras su monumental bronca con Carlos Lozano Ecoteuve.es 14/02/2018 - 9:27 0 Comentarios

La colaboradora estará al menos quince días fuera del programa de Telecinco

La presencia de Carlos Lozano como defensor de la audiencia de Sálvame está teniendo más consecuencias de las esperadas. Convertido en auténtico azote de los colaboradores habituales, podría haberse cobrado la primera 'víctima' en el programa de Telecinco.

Mila Ximénez ha decidido abandonar el programa de las tardes después de protagonizar una gran bronca con Lozano hace unos días. Según Semana, la colaboradora no volverá al menos durante los próximos 15 días, pero su salida puede ser definitiva.

"En este tiempo estará técnicamente de vacaciones pero tendrá que decidir si esta es una retirada temporal o definitiva", dice la citada publicación.

El detonante de esta decisión fue la discusión que Mila tuvo con Carlos Lozano en pasado 7 de febrero. La bronca, al parecer, siguió fuera del plató, en los pasillos de Telecinco.

"Fue tan alta la tensión que se vivió que Mila, curtida en mil batallas, dijo fuera de cámara que era suficiente y que no iba a aguantar algo así. Palabras que repitió después a la 'Cúpula' y a los directores del programa", relata Semana.

Todo comenzó en directo, cuando la colaboradora fue calentándose a medida que hablaba Lozano. Le reprochó sus "aires de superioridad", pese a haberse metido en un reality show con su ex (Carlos presentó la Sálvame Snow Week, donde participó su ex Mónica Hoyos). Este comentario no sentó nada bien a Lozano, que no dudó en darle réplica: "¿Quieres que yo hable de tu exmarido? ¡Por ahí no vayas, eh!".

Mila estallaba entonces definitivamente: "La diferencia es que mi exmarido [Manolo Santana] no entra en un programa, y yo no entro en un reality con él. Se acabó esto. A mi no me digas bonita, no. ¡A la mierda, hombre, ya!", gritaba la colaboradora levantándose. "Anda ya, hombre, cuando nos tengas respeto te pones ahí, mientras tanto no", decía abandonando el plató.

