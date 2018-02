Cepeda cambia la letra de su canción con Aitana ¿por error? en presencia de su novio: "Yo te quiero más" Ecoteuve.es 14/02/2018 - 8:51 1 Comentario

El cantante se declara después en Instagram: "Ya no actúo cuando te miro porque no puedo"

San Valentín revolucionó a los concursantes de OT, que este martes por la noche celebraron una gala especial en La 1 con algunas de las canciones más icónicas de la edición.

Cuando la gala ya había rebasado las 12 de la noche, se produjo una cascada de declaraciones de amor inesperadas.

Por un lado, Alfred se sinceró ante toda España sobre su relación con Amaia. "Hace tres meses me enamoré de ella", dijo. El concursante aprovechó y pidió a la organización volver a cantar el recordado City of Stars.

Pero más imprevisible fue lo de Cepeda. El gallego volvió a cantar No puedo vivir sin ti con Aitana, con quien tiene una gran amistad que muchos han interpretado como algo más.

El cantante, aparentemente por error, cambió una frase de la letra y dijo "yo te quiero más" en vez de "siempre reinarás". Todo esto con Vicente, el novio de Aitana, sentado en la grada del plató.

Cepeda cambia la letra de "No puedo vivir sin ti" y dice: "yo te quiero más". #OTFinal pic.twitter.com/pmdpOGzwSi — Bastardo (@bxstxrdo) 13 de febrero de 2018

Pero la cosa fue a más. Horas después, Cepeda ha sorprendido a todos con una publicación en Instagram que es una declaración en toda regla hacia Aitana.

"Podrán hablar, podrán decir de todo. A estas alturas qué más me da. Ya no actúo cuando canto contigo. Ya no actúo cuando te miro porque no puedo. No sé qué es esto, pero lo que sé es que lo es. Yotequieromas. Libre, sea cual sea nuestro camino".

El texto acumula miles de comentarios a pesar de que lo escribió de madrugada. Sus fans han quedado en shock a su fans.

El cantante, sin embargo, se ha explicado después: "Se os va el hateo de las manos a algunos. He expresado algo de mí en público con conocimiento previo en privado, sin exigir NADA. Ale, a seguir componiendo, que esto ayuda. Besitos".

Se os va el hateo de las manos a algunos. He expresado algo de mí en público con conocimiento previo en privado, sin exigir NADA. Ale, a seguir componiendo, que esto ayuda. Besitos. — Cepeda (@Cepeda_ot2017) 14 de febrero de 2018

La esperada respuesta de Aitana

Aitana, que no ha respondido, ni ha dado a 'like' a la publicación en Instagram de Cepeda, ha decidido lanzar un escueto mensaje en su cuenta oficial de Twitter: "Por ser, por estar y por cuidarme. Es un gran apoyo y sabe que me tendrá ahí siempre", escribió la catalana en unas palabras que muchos consideraron como 'frías' y con intención de marcar distancias con su compañero.

Por ser, por estar y por cuidarme. Es un gran apoyo y sabe que me tendrá ahí siempre. — Aitana (@Aitana_ot2017) 14 de febrero de 2018

