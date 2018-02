Tensión en 'Got Talent' con Risto y Jorge Javier: "Estoy hartito de que 'Jay Jay' no pare de interrumpir" Ecoteuve.es 13/02/2018 - 16:43 0 Comentarios

El presentador y el publicista protagonizan otro desencuentro en Telecinco

Hace unas fechas, Jorge Javier desvelaba el enfrentamiento que tuvo con Risto Mejide en Got Talent a causa de un desacuerdo en una actuación, que la audiencia ya vio en Telecinco. Ahora, ambos han vuelto a tener un choque en la valoración de Bandix, una banda de bailarines de entre 18 y 25 años que consiguió el pase de oro gracias al presentador de Sálvame.

Durante su interpretación en el escenario, tanto Jorge como sus dos compañeras, Eva Hache y Edurne, quedaron sorprendidos por las aptitudes de los jóvenes. No lo estaba tanto el publicista, que se mantuvo serio como así lo hizo saber en su opinión.

"Escucharme una cosa. Yo estoy un poco hartito ya de las caras de malotes, de hacer la pistolista, de los sonidos guturales, que lo he visto tantas veces", dijo Mejide que fue cortado por Jorge, al que contestó así: "Estoy hartito de que Jay Jay [Jorge Javier] no parte de interrumpir cada vez que hablo. Esperaba innovación y aquí hay calidad para hacer algo distinto y no lo habéis hecho. Eso es imperdonable".

Jorge no se rindió y volvió a la carga: "¿Falta mi valoración no? Chicos he disfrutado muchísimo con la actuación, un número maravilloso. Así lo han reconocido mis compañeras Eva y Edurne. Somos tres contra cada uno y no entiendo por qué la opinión de una persona tiene que prevalecer sobre tres miembros del jurado", decía Jorge al que Risto le gritó: "¡Porque es la única que parece tener criterio!".

Harto, el presentador de Telecinco se dirigió hacia el botón dorado que otorga el pase de oro: "Voy a poner un poco de sentido común". Subido a la mesa, apretó con el pie: "¡Va por ti Risto!".

Al mismo tiempo que el teatro se convertía en una fiesta, Mejide hacía gestos de contrariedad y hacía patente su enfado a Edurne: "Es indignante. Estoy harto de ver este tipo de números, ¿tú no?". Risto no tardó en levantarse de la silla y abandonar el plató al mismo tiempo que preguntaba al público "¿de verdad os ha gustado?.

PUBLICIDAD