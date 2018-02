La confesión sexual del joven más desafortunado de 'First Dates': "Soy una ameba" Ecoteuve.es 13/02/2018 - 13:58 0 Comentarios

Alberto reveló a Pablo que es virgen: "No me ha dado la gana"

Normalmente, aquellos que acuden a First Dates suelen ir con el optimismo por las nubes para encontrar a su media naranja. No ocurrió así con Alberto, un malagueño de 18 años, que reconoció su mala suerte: "Tengo una mierda de vida porque nada me sale bien, todo me sale mal. Me ha mirado un tuerto".

Por si fuera poco, tampoco hace nada para remediarlo, ya que sus tres hobbies son "comer, dormir y quejarme de la vida de mierda que llevo". Una buena carta de presentación para Pablo, su cita.

Minutos más tarde, Alberto sorprendía al revelar que era virgen: "Nunca he tenido sexo. Yo no tengo experiencia, soy virgen aquí donde me ves. Soy una ameba". Pablo, curioso, le siguió preguntando: "¿No tienes ninguna fantasía ni nada de nada?".

"He tenido relaciones con chicos pero no sexuales, no me llama... Si me llamase yo le cogía el teléfono, pero no me ha llamado", le contestaba mientras que después, en los totales del programa se explicaba más: "No he tenido relaciones sexuales porque no me ha dado la gana. No lo he sentido ni me ha venido la inspiración ni se me ha parecido Jesuscristo".

PUBLICIDAD