Beatriz Rico confiesa su adicción a las "pildoritas milagrosas" de gimnasio: "Ha sido un infierno" Ecoteuve.es 13/02/2018 - 13:43 0 Comentarios

La actriz admite haberse "obsesionado" con el consumo de creatina

La actriz Beatriz Rico se ha sincerado en Twitter y ha compartido una mala experiencia que ha tenido con las "pildoritas milagrosas" de gimnasio. Ha confesado el "infierno" que ha atravesado tras "obsesionarse" con el consumo de creatina. "Lo combinaba hasta hoy con batidos de proteínas para rendir más".

"Lo malo de obsesionarte es que no razonas. Hace varias semanas empecé a notar que 'engordaba'. Dos tallas más de pantalón, un abdomen que no reconocía. ¿Qué hice? Dieta salvaje. Cenar infusiones. Comprar píldoras que te sacian de fibra", explica.

"Cada vez más débil; cada vez más 'gorda'. Cada vez pasando más hambre", lamenta. "Sufría y no se lo contaba a nadie". "Hoy ha sido mi último día como adicta a la creatina. Fin del infierno! Quiero mí músculo natural, bonito. Quiero poder mirarme la tripa y no tener que contener la respiración avergonzada por unos 'michelines' que al final no eran tal", cuenta.

La actriz ha querido compartir su mala experiencia con los tuiteros. "Ojalá esto llegue y ayude a otras personas que estén en el mismo infierno", ha dicho. "En serio: no toméis mierdas. Siempre pasan factura".

Voy a contaros una historia sobre mí. Os la cuento porque hoy abrí los ojos. Me siento tan aliviada que ni me da vergüenza compartirla. Hace varios años empecé a obsesionarme con los entrenamientos y la musculación. Espalda. Hombro. Trapecio. Abro hilo. pic.twitter.com/jbtefRitMw — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 12 de febrero de 2018

Cuando entras en esta dinámica no te parece mal, al fin y al cabo el deporte está bien visto! Lo malo empieza cuando pasas de las proteínas post-entrenamiento a cosas "diferentes" con tal de rendir/aumentar músculo. Pero te obsesionas y no escuchas. — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 12 de febrero de 2018

Hace unos meses comencé a consumir creatina: fase de carga y luego descanso. Al fin y al cabo sólo te hincha el músculo con agua, es algo estético. No puede ser malo! Lo combinaba hasta hoy con batidos de proteínas y BCAA para rendir más. — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 12 de febrero de 2018

Lo malo de obsesionarte es que no razonas. Hace varias semanas empecé a notar que "engordaba". Dos tallas más de pantalón, un abdomen que no reconocía. Qué hice? Dieta salvaje. Cenar infusiones. Comprar píldoras que te sacian de fibra. — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 12 de febrero de 2018

Cada vez más débil; cada vez más "gorda". Cada vez pasando más hambre. No entendía nada! Eso sí, sufría y no se lo contaba a nadie. Hoy en el vestuario me estaba mirando el perfil y algo no encajaba. Eso no "era mío" ???? — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 12 de febrero de 2018

Miré mi bolsa de deporte cargada de pildoritas y polvos solubles milagrosos. Fui a ver al médico deportivo. La creatina te hincha artificialmente el músculo de agua. Todo nuestro cuerpo está formado por músculo, ergo... lo que haces es retener agua, inflarte — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 12 de febrero de 2018

engordar entre 0,5 y 1,8 kgs (lo mío fue más!) y dejar de comer jugándome la salud y el buen humor. Hasta qué punto puedes llegar a obsesionarte que no haces esta regla de tres, esta deducción tan lógica! Lección aprendida. — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 12 de febrero de 2018

Hoy ha sido mi último día como adicta a la creatina. Fin del infierno! Quiero mí músculo natural, bonito. Quiero poder mirarme la tripa y no tener que contener la respiración avergonzada por unos "michelines" que al final no eran tal. — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 12 de febrero de 2018

Quiero volver a comer con normalidad. Mañana he quedado para almorzar con un buen amigo! Os aseguro que para mí significa recuperar mi vida! Ojalá esto llegue y ayude a otras personas que estén en el mismo infierno. — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 12 de febrero de 2018

MEN SANA IN CORPORE SANO. Pero de verdad. En serio: no toméis mierdas. Siempre pasan factura. — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 12 de febrero de 2018

Además... empezaba a parecer un Geypermam!!! Cualquier adicción es un desastre; no hay adicciones inocentes. Besos, vivid el deporte de manera sana, es el único modo de DISFRUTAR. Buen descanso y gracias por leerme y aportar! — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 12 de febrero de 2018

Gracias, de verdad. Leo vuestros tuits de apoyo y comprensión y me felicito por haber sido valiente y contarlo. Qué vergüenza ni vergüenza! La gente es maravillosa. — Beatriz Rico (@bearicoactriz) 12 de febrero de 2018

