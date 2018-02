Cristina Castaño desvela "el método" para prepararse 'Cuerpo de élite' con Froilán Ecoteuve.es 13/02/2018 - 13:12 0 Comentarios

La actriz de la comedia de Antena 3 elogió al nieto del rey emérito: "Es un encanto"

Cristina Castaño, que da vida a Elena Rodríguez en Cuerpo de élite, ha sorprendido a sus seguidores de Instagram subiendo una fotografía con Felipe Juan Froilán de todos los Santos, nieto del rey emérito Juan Carlos I. La imagen acumula ya casi 30.000 likes.

"He aquí una prueba de cómo me gusta prepararme los personajes. Puro método. Este guiño no lo entenderá todo el mundo. Sólo los 4.200.000 espectadores que vieron el primer capítulo de Cuerpo de élite. Por cierto, gracias. Por cierto, mañana a las 22:40 emitimos el segundo. En Antena 3. Por cierto, Froilán, el de verdad, un encanto conmigo", escribió la actriz presumiendo del éxito del estreno el martes pasado.

En el primer capítulo de la nueva comedia de Antena 3 que satiriza la sociedad española giró en torno a la figura de "un sobrino de la Casa Real". La misión del Cuerpo de élite es rescatar al sobrino del Rey que en un principio había sido secuestrado por un temible señor de la guerra de Europa del Este, pero que al final le localizan de fiesta.

