Antonio, el guapo de 'Maestros de la costura' 'frustra' a los espectadores del programa: casado y con hijo Ecoteuve.es 13/02/2018 - 11:43

El aprendiz fue el ganador de la primera prueba del programa que estrenó La 1 este lunes

Antonio se llevó de calle a la audiencia de Maestros de la costura. El concursante fue el ganador de la primera prueba del programa y conquistó desde el inicio a los espectadores, a la vista de su buena planta.

Muchos seguidores de La 1, sin embargo, se llevaron un buen chasco cuando, bien avanzado el programa, se emitió el vídeo de presentación de Antonio: está casado y tiene un hijo.

Los lamentos en Twitter corrieron como la pólvora.

De pequeño no soportaba la costura, porque su madre estaba todo el día con la máquina de coser y ahora es él quién no puede soltar la aguja. Se considera, alegre, inquieto, muy sociable y reconoce que no le gusta estar sólo. Cose para su mujer, para su madre, para su pequeño y asegura que se ha convertido en el asesor de moda de toda su familia.

Antonio estudió Bellas Artes. Su mujer es su musa y su modelo pero lo que más va a echar de menos es a su hijo de solo un añito. #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/rNsGVXFYx3 — MaestrosDeLaCostura (@MaestrosCostura) 12 de febrero de 2018

Antonio ganó la primera prueba de Maestros de la costura con la siguiente creación. En la última, sin embargo, fue uno de los peores y estuvo a punto de abandonar el taller de La 1.

