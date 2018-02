Loco Gatti vuelve al 'Chiringuito' con una sorprendente confesión sobre Florentino: "Me salvó la vida" Ecoteuve.es 13/02/2018 - 11:07 0 Comentarios

Así fue el regreso más emotivo del polémico colaborador de Pedrerol

Hacía casi un año que no teníamos noticias del Loco Gatti después de que el colaborador de Pedrerol perdiera los nervios con Cristóbal Soria en El Chiringuito y le amenazara de muerte. De hecho, la polémica fue un tema tabú en la tertulia y nadie hablaba de ello. Hasta ayer.

Sin comentar nada sobre aquello, Gatti regresó "muy calmo" este lunes al programa de Mega y nadie se esperó el motivo de la ausencia estos meses: un problema de corazón.

"La vida me la salvó Florentino [Pérez], seguro. De repente quería acordarme de mis hijos y no me acordaba. Estaba con mi mujer y mi nieto y quería comprar un ambientador y no me salía, no podía hablar. Mi nieto llamó a la ambulancia pero nunca sentí nada", empezó a contar a Pedrerol.

"Tenía dos arterias tapadas y el corazón no bombeaba, pero mi hijo Lucas llamó a Florentino. Si yo hubiera estado en mi país, me muero. Organizó el hospital y me llamaba todos los días. Es un crack", reconoció el exportero. "Le debo todo al jefe, al que le conozco desde hace 16 años".

