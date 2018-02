Lorenzo Caprile: ha nacido una estrella de la televisión con 'Maestros de la costura' Ecoteuve.es 13/02/2018 - 10:15 0 Comentarios

El diseñador sorprende como el juez más duro con un desparpajo innato

Maestros de la costura arrancó con éxito este lunes en el prime time de La 1. Con sus aciertos y sus fallos, hay una conclusión clara: Lorenzo Caprile es la pieza clave del nuevo espacio que presenta Raquel Sánchez Silva.

Ni Palomo Spain ni María Escoté. El veterano modista se reivindicó como el auténtico protagonista del programa, se comió a sus compañeros y fue el centro sobre el que pivotó todo el programa.

Sus comentarios llenos de contenido -es más que evidente su gran experiencia en la profesión- y con un desparpajo natural le convirtieron en lo mejor del estreno de Maestros. Como consecuencia, fue la comidilla en Twitter.

"Yo seré muy clasicorro, muy de Barrio de Salamanca, pero he visto mucha moda. Mucha. A mí no me impresionas enseñando las tetas", dijo a Eduardo, uno de los concursantes, cuando le mostró su diseño con un atrevido escote.

"No uso sudaderas ni para estar en casa. Un domingo por la tarde estoy en mi casa en pelotas con una mantita de polyester", contestó cuando sus compañeros le preguntaron qué ropa usaba cuando nadie le veía.

Muchos conocían a Caprile por su trabajo en el mundo de la moda, pero la mayoría de los espectadores le descubrieron este lunes como monstruo de la televisión. Y sin pretenderlo.

A mi me ha gustado. Me he reído y me han sorprendido muchas cositas. Empezando por el gran descubrimiento que me ha parecido Lorenzo Caprile.???? — MM (@MariaMadrid2020) 13 de febrero de 2018

Pues #Maestrosdelacostura me ha parecido lo más! Pensaba que iba a ser un poco más Project Runway pero vamos me ha encantado, este mamarracheo es lo que necesito en mi vida. Menudo descubrimiento Lorenzo Caprile, él del barrio Salamanca!jajaja — Felix Felicis. ????? (@fadeintoyou23) 13 de febrero de 2018

"Ya lo decía Coco Chanel: Nunca un botón sin su ojal" Lorenzo Caprile#MaestrosDeLaCostura — paularrieta (@paularrieta____) 12 de febrero de 2018

Lorenzo Caprile me da la vida. Está desatado. #MaestrosDeLaCostura — DMarzal (@DMarzal) 12 de febrero de 2018

El reinado de los memes de Lorenzo Caprile empieza AQUÍ Y AHORA. #MaestrosDeLaCostura pic.twitter.com/F4vzX7sfF6 — Aritzella (@aritzella) 12 de febrero de 2018

"No voy a decir la palabrota, coño" frase estrella de Caprile #MaestrosDeLaCostura ???? — TilySaz (@tilysaz) 12 de febrero de 2018

