Descomunal bronca entre Belén Esteban y Gustavo González por Andrea Janeiro: "¡Cuidado, eh!" Ecoteuve.es 12/02/2018 - 19:52 3 Comentarios

El colaborador hizo referencia a su hija y ella entró en cólera en 'Sálvame'

Gustavo González y María Lapiedra han vuelto a protagonizar, una vez más, Sálvame. El lío con Belén Esteban se ha originado cuando una señora del público recriminaba la actitud que estaba teniendo el colaborador respecto a sus hijos.

Él, sin embargo, se defendía argumentando que el podía "sacar la patita y guardarla otra vez", lo que ha provocado las carcajadas irónicas de Belén Esteban a lo que Gustavo ha vuelto a replicar haciendo referencia a su hija Andrea Janeiro: "No digas eso tú porque tú pones un cortafuegos y lo respetamos todos".

El comentario provocó que la Princesa del Pueblo entrara en cólera en el plató del programa de Telecinco: "Yo no lo he puesto, lo ha puesto ella que tiene 18 años. Que lo hagan tus hijos, la mía lo ha decidido. ¡Cuidado, eh!". "Lo que yo haya hecho, ella no lo tiene que pagar", añadió ella.

"Lo mismo te digo. De los míos no he dicho ni el nombre", ha vuelto a contestar Gustavo. Era María Patiño quien intentaba callarle: "Quien protege a tu gente son tus compañeros porque se ha decidido. Hay una serie de personas que, aunque no te lo creas, tienen afecto y respeto por ti".

PUBLICIDAD