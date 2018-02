Brutal desprecio de una pretendienta al ser expulsada de 'MyHyV' Ecoteuve.es 12/02/2018 - 19:37 0 Comentarios

Marta ha tirado el cartel de su nombre a los pies de Albert este lunes

Albert ha decidido dar por finalizada la etapa de Marta como su pretendienta en MyHyV. Una decisión que se veía venir desde lejos ya que ambos no tenían buen feeling desde hace días.

Así se lo ha hecho saber el tronista este lunes en Mujeres y Hombres y viceversa. "No siento conexión, no encajo", explicaba él asegurando que no ha aflorado ningún sentimiento más allá de la atracción física. Para más inri, Nagore le echaba más leña al fuego: "Has estado muda. De hecho no has estado. Porque hay un cartel con tu nombre si no...pensamos que eres un cartón".

Las palabras de la consejera han hecho explotar a la pretendienta que ha optado por dar dos besos a Albert para después tirarle el dichoso cartel que portaba en la solapa de su blusa a sus pies.

Muy irónico, el tronista ha manifestado lo que le ha parecido el gesto: "Pues parece que se lo ha tomado bastante bien". Cuando hablo de conexión y respeto, es esto. Si alguien me dice que no quiere nada conmigo, nunca le tiraría el cartel".

