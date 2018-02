Alfred: "OT' ha dado una lección de cómo hacer música en televisión; 'La Voz' no tiene nada que ver" Adrián Ruiz 8:57 - 13/02/2018 1 Comentario

ECOTEUVE.ES entrevista al cuarto finalista del talent show de TVE

"Amaia lo tiene todo: es una súper música, súper buena persona y nos ha emocionado a todos"

"Tenía un problema fuerte de ansiedad y no sabía si me iba a permitir entrar en OT"

De entre todas las claves que han hecho que Operación Triunfo 2017 sea un éxito, la que más ha sorprendido -incluso a los profesionales del sector- ha sido que la música ha estado siempre por encima de todo. El programa de TVE la ha puesto en valor y se ha abierto a otros géneros que habitualmente no tenían cabida en la pequeña pantalla.

Y si hay un concursante que ha representado este valor desde el primer minuto, ese ha sido Alfred, uno de los concursantes más creativos que ha compuesto, tal y como él mismo afirma a ECOTEUVE.ES, más de 32 temas en la Academia. El catalán es consciente de que el talent ha logrado que sus participantes se deshagan de la connotación negativa que tenía la etiqueta de triunfitos que tanto les pesó a algunos hace más de una década.

"OT ha dado una lección de cómo hacer música en televisión; La Voz no tiene nada que ver", declara Alfred, que considera que Operación Triunfo es "el programa musical por excelencia". "A mí me han dejado tocar la guitarra eléctrica en directo, la acústica, el teclado, el piano, el trombón... desde la gala 0. Esto es envidiable", reflexiona.

¿Cómo fueron esas primeras horas tras salir de la Academia?

Pues lo primero que tuvimos fue la fiesta y lo pasamos en grande. Lo dimos todo con los Javis, que fueron los reyes de la fiesta. Pude cantar incluso Que nos sigan las luces y todos estaban ahí como si fuera un concierto. Ha sido todo muy emocionante y ahora lo que tengo es muchas ganas de empezar a trabajar.

¿Te decepcionó la cuarta posición en la final?

Yo creo que los problemas aparecen cuando piensas en lo que crees que obtendrás y lo que obtienes al final. Yo vivo siempre el presente y no me espero nada. Así fluyo. El río, por más piedras que tenga, sigue corriendo. Al final, quedar quinto, cuarto o primero da igual. Yo me he quedado muy satisfecho de lo que he hecho en este programa: he cantado canciones mías, temas de otros que me han encantado, he tocado instrumentos, he defendido causas sociales a las que quería dar visibilidad, he compartido valores que me han enseñado mis padres y mis amigos Lo he hecho todo. Así que, en mi lucha interior, en mi triunfo interior, me voy satisfecho.

¿Esperabas salir del concurso con pareja?

(Ríe). Yo no me lo imaginaba, te lo prometo. Es que nunca suelo imaginarme nada. No tengo expectativas de nada y así siempre me llevo sorpresas. He salido con pareja sí mi súper pareja, mi súper compañera y, además, ha ganado el concurso. Es sensacional.

Al final ha sido ella la que se ha llevado la victoria...

Amaia lo tiene todo, es súper joven y ha conseguido emocionarnos a todos. Es una súper música, pero es también súper buena persona y me encanta.

¿Has compuesto canciones para que las cante ella?

Sí, he compuesto un par que no se han escuchado. Me encantaría que cantara algunas. También le he dedicado otras, como Meet me on the streets y la que le compuse en catalán, que me encantó hacerla, porque hablando en mi lengua materna, siento que me expreso mucho mejor y siento las cosas mucho más de verdad. La hice en catalán porque lo que siento es puro y real.

La admiras también mucho a nivel musical, ¿no?

Muchísimo. Tiene una preparación con el piano increíble. Yo puedo tocar muchos instrumentos, pero soy maestro de nada. Ella es una maestra del piano y lo hace súper bien.

¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de tu paso por OT?

Lo peor... ostras, no lo sé, es que todo ha sido bueno. Lo más duro, aunque parezca un pesado porque lo he dicho mil veces, es que yo entré con un problema fuerte de ansiedad y eso al principio me fue un poco difícil. No sabía si entraría o no por mí mismo. Pero al final me ha venido súper bien. No he tenido apenas ataques, solo uno.

¿Tienes miedo de que esto condicione en cierta manera tu trayectoria, o ahora tu paso por Eurovisión?

Qué va, qué va Tengo una médico excelente.

¿Cuándo comenzarás con los preparativos para Eurovisión?

Tengo muchas ganas de empezar a trabajar en Eurovisión. Tenemos ahora unas semanitas de descanso y a ver qué pasa con la puesta en escena. Yo creo que va a gustar.

¿Os han contado ya detalles de la puesta en escena?

No puedo contar nada, va a ser surprise.

¿Vas a intentar que tu primer disco tenga tus canciones o estás abierto a otras propuestas?

Estoy abierto a todo. Me encanta colaborar con gente, hablar sobre música, de lo que se podría hacer y lo que no. Y sobre lo que no, intentar hacerlo posible. Me encantaría hacer temas míos, he compuesto unos 32 temas dentro de la Academia y fuera ya había hecho algunas colaboraciones. Tengo muchas ganas de hacer un disco y tengo muy presente cómo quiero que suene.

¿Qué referentes tienes para ello?

Me gusta mucho Andrés Calamaro, me gusta mucho Leiva, me gusta mucho el sonido de Carlos Raya y entre estos tres, me encantaría que fuera mi primer trabajo.

¿Te gustaría que fuera trilingüe el disco?

Yo creo que alguna canción en inglés caerá, me siento muy cómodo con el inglés. La mayoría de las que me han salido en la Academia son en castellano y hay una en catalán que es la dedicada a Amaia.

Como cantautor, ¿te da miedo que pese la etiqueta de 'triunfito' o es algo que esta edición ha conseguido superar?

No pesa para nada ser un triunfito. De hecho, creo que han dado una lección, con este nuevo formato de OT, de lo que es hacer televisión y música. Este es el programa musical por excelencia ahora mismo. No he visto nada igual. Había visto La Voz desde dentro y no tiene nada que ver. Lo que han hecho aquí... A mí me han dejado tocar la guitarra eléctrica en directo, la acústica, el teclado, el piano, el trombón... desde la gala 0. Esto es envidiable.

Con Manu Guix has desmotrado una gran complicidad. ¿Cómo ha sido tenerlo como profesor?

Manu Guix es un virtuoso. Es una persona que hace los discos como le da la real gana, con su sello personal. ¿Pero quién hizo los arreglos para el disco Corazón Latino de David Bisbal? Manu Guix. Manu Guix fue el que compuso parte de la canción Cómo será de David Bisbal... entre otros grandes éxitos. Manu Guix es un gran músico y ahí está con su último disco con grandes colaboraciones. Manu Guix es uno de los grandes músicos de este país y creo que ya todo el mundo se ha dado cuenta.

¿Cómo viviste la repercusión que estaba teniendo OT cuando salisteis a las firmas?

Yo cuando veo eso, el nivel que está teniendo el programa y todo el boom que ha sido, pienso: mañana esto se acaba. No de aquí a un año. Mañana. Entonces ahí eres consciente de donde estás y de cómo hay que trabajar para seguir arriba. Es bonito lo que pasa ahora, pero lo más guay de tener una carrera es mantenerla. Lo que hace gente como Raphael. Él lleva toda su vida en la cresta de la ola.

¿Estáis preparados para afrontar todo lo que se está diciendo de vosotros fuera?

Cuando algo funciona, funciona para lo bueno y para lo malo. Creo que no hay luz sin oscuridad. Y me aplico mucho esa frase y es lo que decía de las expectativas. Todo está entre lo que pretendes obtener y lo que obtienes al final, ahí está el problema. Tenemos que estar abiertos a escucharlo todo y al final quedarnos con lo positivo y lo que nos haga mejorar.

