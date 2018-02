Antonio Lobato regresa a la Fórmula 1 con Movistar: "Me hace muy feliz" Ecoteuve.es 12/02/2018 - 14:12 0 Comentarios

El periodista, que se despidió en 2015, narrará las carreras desde Madrid

La voz de la Fórmula 1 está de vuelta. Después de dos años alejado del asfalto, Antonio Lobato regresa en la temporada 2018 para narrar las carreras en Movistar+. Lo hará desde Madrid, como ya hizo en su último año en Antena 3. Su vuelta será el 25 de marzo, desde el circuito de Albert Park en el Gran Premio de Australia.

"Me hace muy feliz poder anunciaros que este año narraré para Movistar+ el Mundial de F1. Quiero dar las gracias a sus responsables por la confianza y a todos vosotros por vuestro cariño", ha dicho en Instagram junto a una fotografía en los estudios de la plataforma en Tres Cantos.

El GP de Abu Dabi, el 29 de noviembre de 2015, fue su última retransmisión en Antena 3. El periodista tomaba la decisión de no seguir adelante después de doce años coincidiendo la pérdida de los derechos de la F-1 en abierto tras narrar las carreras en La Sexta, Telecinco y Antena 3. Cabe recordar que Movistar tiene los derechos hasta 2020.

"Como el que no quiere la cosa, hemos llegado al final del camino. Creo que esta ha sido mi última carrera. Tenemos poco tiempo para decir adiós. Lo esencial es decir gracias, con mayúsculas, de corazón y a mucha gente. Gracias a los locos que apostaron por mi hace 12 años. ¿Quién me iba a decir a mi que iba a narrar 222 carreras en tres televisiones diferentes? De todos he aprendido algo, de algunos nunca jamás podré olvidarlos. Queridos espectadores, gracias a todos vosotros. Han sido muchos fines de semana juntos, de victorias y de derrotas. Lo bueno y lo malo nos ha unido. Aquí terminan 12 años, la temporada 2015 ya es historia. Adiós, gracias y hasta siempre", se despedía en Antena 3.

