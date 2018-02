Aída Nizar vuelve a atacar ferozmente a María Patiño: "Esperpento y mentirosa" Ecoteuve.es 12/02/2018 - 14:05 0 Comentarios

La exconcursante de 'GH' defiende a Carlos Lozano de las críticas en 'Sálvame'

El odio que tiene Aída Nizar a María Patiño es infinito. La exconcursante de Gran Hermano ha vuelto a atacar duramente a la presentadora y colaboradora de Telecinco para defender a Carlos Lozano, nuevo rostro de Sálvame.

Y es que Lozano ha llegado al programa de La Fábrica de la tele para hacer saltar todo por los aires cargando contra el "pandilleo" que tienen sus compañeros o haciendo comentarios como "no me gusta estar hablando todo el día mal". Y la Patiño no se ha cortó en contestar: "No tienes ni idea de lo que estás escupiendo por la boca". Así, al nuevo Defensor del Pueblo la ha salido una aliada inesperada, Aída.

A través de una publicación en su Instagram, ilustrada con fotografías del pasado de Patiño, Nizar desprende toda su ira contra ella: "Esperpento y mentirosa de mujer, la menos vista de la tele". Defiende al "sublime" Lozano atacando a la periodista "Yo ahora me pregunto: ¿pero es que nadie se acuerda de cuándo ella calificaba como programa bazofia el programa de Sálvame y sus colaboradores? Ella decía que jamás trabajaría en ese programa y ahora se lo reprocha a Carlos Lozano".

"Patiño y sus programas son los menos vistos. De cada 5 palabras se equivoca en 4 además de aburrir tanto", sigue el escrito que, a continuación manifiesta su deseo de no colaborador con Socialité, espacio que presenta los fines de semana: "Jamás he aceptado ni aceptaré". "Pero efectivamente ahí está esa mujer que asusta y tan borrosamente operada".

"Le han deformado la cara"

Sin embargo, no es la primera vez que la exconsursante de Gran Hermano se ha mofado de Patiño. El año pasado no tuvo reparos en reírse de sus retoques estéticas hasta el punto de decir que era la peor operada de España. "Le han deformado la cara", aseguraba en MorninGlory no sin presumir de sus resultados: "Llevo 14 años poniéndome botox y nadie lo podría decir".

