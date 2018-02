Raquel Sánchez Silva estrena 'Maestros de la costura': "Esto es un toro grande, toda una apuesta de cadena" David Saiz 16:03 - 12/02/2018 0 Comentarios

ECOTEUVE.ES habla con la presentadora del nuevo talent show que La 1 lanza esta noche

Raquel Sánchez Silva vuelve a TVE casi veinte años después de abandonar la cadena pública. "Recuerdo cómo lloré a los piel del Pirulí", dice la presentadora. Esta noche estrena Maestros de la costura, el nuevo Masterchef del diseño. "No es un programa mono, es toda una apuesta de cadena, un toro grande", dice a ECOTEUVE.ES.

Con lo que le gusta la moda a usted, ¿solo va a presentar o también opinará?

Si algo he aprendido en este programa es que yo no sabía nada de moda. Nada. Criterios estéticos tenemos todos, pero de costura no. El jurado en cuanto ve una prenda ya sabe ver si tiene dos centímetros menos en un hombro, si han cosido una manga al revés

¿Qué juez le gusta más para vestir?

Cada uno tiene su estilo y su tiempo, yo me visto de todos. No tienen nada que ver, son tres mundos para todo, hasta opinando. Yo no me puedo poner un Lorenzo Caprile para todo, ni tampoco un Escoté, ni un Palomo, evidentemente. Pero lo divertido de este programa para mí es que me lo puedo poner todo. La única que puede ser todas las cosas soy yo, precisamente porque no soy la que opina.

¿Cómo ha sido su regreso a TVE después de tantos años?

Al entrar en plató tuve la misma sensación que cuando pisé las islas en Honduras en Supervivientes: esto es una gran producción, no es un programa mono, es una gran apuesta de cadena. Yo me fui de TVE hace años a Telemadrid porque quería hacer algo más que deporte y en ese momento en la pública no había hueco, pero recuerdo lo mucho que lloré, la llorera a los pies del Pirulí. Y mira, luego la vida me ha devuelto a la pública.

¿Es tu programa ideal?

Yo he hecho de todo en televisión. De pequeña veía los Óscars y he estado allí; me encanta la cultura y he estado dos años en Likes haciendo entrevistas; me gusta la moda y me han llamado para esto parece que alguien lo esté escribiendo, que hay un guionista inspirado, aunque cuando se pone chungo, se pone muy chungo. Pero cuando se pone a favor, a mí me parece como si mi destino estuviera escrito.

¿Se ha animado a coger aguja e hilo en casa y hacer algo?

No, pero en mi casa, cuando era niña, había una persona dentro del entorno familiar que hacía arreglos de muchas de las tiendas del centro de Plasencia, y aprendí a hacer bajos, coser cremalleras todo a mano, a máquina no. Pero no sé hacer ojales ni me he hecho vestidos. Pero, ¿sabría? ¡Sí!

¿Se lanzaría a presentar una colección?

No me gusta decir 'de esta agua no beberé'. Es como con lo de actuar, no lo hago aunque me hayan llamado porque siento mucho respeto hacia los profesionales. Con la moda, igual. Otra cosa es hacer algo puntual. Igual me tengo que comer mis palabras, pero de momento quiero ser prudente porque es complicado hacerlo bien. Necesitaría una formación.

Pero no dice que no.

No, claro, porque yo también tengo que dar de comer a mis hijos, como todo el mundo.

¿Cómo fue la salida de #0?

Me encantaría hacer cosas con #0 todo el rato. Lo echo mucho de menos porque Likes era un programa cultural que me obligaba a estar al día en todo, cine, libros También me da mucha pena no hacer este año los Oscar. Si ellos quieren, yo he sido muy feliz con ellos estos años. Todo lo que están preparando tiene pintón.

Ha hablado con Eva González, ¿qué consejos le ha dado frente al talent?

Que son muchas horas, que requiere mucha paciencia es que son toros grandes, aunque no sea un programa en directo. Está hecho todo muy al detalle. Eva me dijo que no tendría vida, que tendría que aparcar mi vida. Ha sido un trabajo muy pasional, en algunos momentos excesivamente pasional.

¿Qué tal su relación con el jurado?

éramos amigos, pero ahora somos muy amigos y quedamos fuera y nos echamos de menos y nos lloramos al teléfono. Hemos pasado muchas horas juntos y nos hemos ayudado mucho.

¿Le ha gustado el ganador?

Sí, me ha encantado.

