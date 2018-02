Josep Pedrerol: "Benzema es un privilegiado con Zidane"

El presentador, crítico con el delantero francés, en 'El Chiringuito'

Josep Pedrerol ha denunciado la situación de Karim Benzema asegurando que es un privilegiado con Zinedine Zidane porque pase lo que pase siempre será titular y justificó los pitos que el Santiago Bernabéu le dedicó este fin de semana al final del partido ante la Real Sociedad.

"La realidad es que el Bernabéu está cansado de Benzema. Hay caso, con un 5-2 en el marcador y con el partido acabado la grada le pita, y mucho. Hay gente que no tiene tanta confianza en Benzema como Zidane y se enfada. Benzema es un privilegiado con Zidane, siempre ha sido igual y la gente se ha cansado", dijo el director de El Chiringuito sobre la situación del delantero francés.

Sin embargo, Juanma Rodríguez criticó los pitos a Karim Benzema. "Zidane alinea a Benzema, Benzema juega mal, el Bernabéu pita a Benzema. Zidane alinea a Benzema, Benzema juega mal, el Bernabéu pita a Benzema. Zidane alinea a Benzema, Benzema juega mal, el Bernabéu pita a Benzema. Yo probaría a hacer algo revolucionario, que es aplaudir a Benzema, a ver qué pasa. El que crea que pitando a un jugador le va a hacer mejor se equivoca".

Por otro lado, Edu Aguirre señaló que "la gente se ha enfadado con Benzema porque no lo da todo en el campo y si no das todo en el campo tienes que mover al equipo como si fueras Maradona, pero no lo hace", aunque Tomás Roncero puso un matiz. "Le veo mejor, no le veo con tanta indolencia sobre el campo, pero es que no la mete y hay que meterla".

