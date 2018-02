Revelación inédita de Toñi Moreno: estuvo encarcelada Ecoteuve.es 12/02/2018 - 11:25 3 Comentarios

La presentadora aprovechó la visita de Quique San Francisco para contarlo

Se quiera o no, todos tenemos algún capítulo oscuro en nuestro pasado. Aunque creamos que lo sepamos todo sobre Toñi Moreno, lo cierto es que no ya que la presentadora reveló que estuvo entre rejas en el pasado, algo que hasta ahora nunca había contado.

Fue este sábado durante su entrevistas al actor Quique San Francisco. La presentadora le preguntó si alguna vez había estado en los calabozos de Plaza de Castilla: "He sido socio honorífico".

"No es que haya matado a nadie ni nada de eso. Lo que ocurre es que yo pasaba de las citaciones del juez, y si haces eso inmediatamente te ponen en busca y captura. Llegué a pasar por calabozo unas seis veces. Me trataban muy bien, la verdad...ya me conocían", explicó.

Sin embargo, Toñi Moreno empatizó con él y decidió revelar su experiencia entre rejas, hasta ahora inédita: "Lo mío fue en Bolivia. Yo estaba trabajando y en un momento tuve que esconder una batería de una cámara, así que me la escondía ahí...ahí abajo. En mis partes. Pero me la pillaron".

PUBLICIDAD