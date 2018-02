Julia Otero revela que fue amenazada de muerte: "Me enviaron una bala con una pistola" Ecoteuve.es 12/02/2018 - 10:54 1 Comentario

La periodista de Onda Cero fue entrevistada pro Iñaki López en 'La Sexta Noche'

"En mi casa no lo saben; hay cosas que no dices para no preocuparles"

Julia Otero fue entrevistada por Iñaki López en La Sexta Noche este sábado. La periodista reflexionó sobre la trascendencia de las redes sociales en la actualidad y sorprendió a los espectadores al revelar que ha sido amenazada en numerosas ocasiones a través de ellas.

"Todo tiene una frontera. En mi caso, me han llegado a enviar una bala con una pistola a través de Twitter a la cuenta de Julia en la onda. He recibido todo tipo de amenazas", empezó contando al presentador.

"Esto en mi casa no lo saben. Se están enterando ahora. Hay cosas que no dices para no preocuparles", dijo. "Vi que era una cuenta anónima, entré a verla, vi que tipo de individuo era y pensé 'bueno, una persona frustrada con mucha amargura...da igual".

La periodista de Onda Cero también habló cuando alguien usurpó su identidad en un artículo de opinión favorablela independencia de Cataluña que se envió a los medios en 2012: "Aquí sí que llamé a la policía".

"Esas cosas que nos dicen solo a las tías, solo a las mujeres. Hay un perfil de indeseable que siempre tiene la misma palabra en la boca o en las yemas de los dedos para ponértela en un tuit. Hay que intentar que eso te importe menos y, pasada una frontera actuar legalmente", concluyó.

PUBLICIDAD