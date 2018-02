El tenso momento de Juan Carlos I con Jordi Évole y su polémico comentario a José María García: "Te vistes de maricón" Ecoteuve.es 11/02/2018 - 21:49 0 Comentarios

El programa 'Salvados' de LaSexta se centró en su edición de este domingo en un cara a cara entre los que fueran los reyes de la noche radiofónica deportiva, José Ramón de la Morena y José María García.

García comenzó con una serie de confesiones personales. "No bebo alcohol, en mi vida fumé un porro y no lo volví a probar", explicó, admitiendo que a sus informantes como porteros de discotecas les hacía pagos económicos.

"Estuve años y años 'Pablo, Pablito, Pablete', yo había concienciado a la opinión pública de que era un mal presidente y un vividor, pero yo no me lo cargué", relató, antes de mostrarse "convencido de que Villar no es un dirigente de los que trincan, pero él no podía seguir siendo presidente, porque no hizo, pero dejó hacer y miró para otro lado, y eso me ha decepcionado muchísimo".

García aseguró haber estado en los despachos de Aznar o Rajoy, haber sido amigo de Adolfo Suárez y haber estado en Zarzuela con el Rey, si bien matizó que fue "como periodista".

"Yo me he portado con Don Juan Carlos de maravilla, pero desde que él dejó de ser Rey, ni una llamada", confesó, al tiempo que dijo haberse sentido "triste" cuando se enteró de su incidente en Botswana. "Me le encontré en la Clínica Cemtro y me dijo 'no sabía que te vestías de maricón'", explicó posteriormente.

"¿Qué hace un rey emérito un miércoles por la mañana?", preguntó Évole. "¿No me íbais a preguntar sobre José María García? Es lo que voy a contestar. Lo demás mejor lo dejamos para otro día", se limitó a responder.

"García es una referencia del periodismo español, no sólo en deporte. Ha defendido su independencia, es un gran español y muy leal con las personas a las que quiere. Yo le admiro y le quiero mucho", aseguró posteriormente.

"Yo sigo trabajando por España, tratando de ayudar a mi hijo y lo que haga falta", aseveró, antes de responder con evasivas a Évole cuando este sacó la polémica de Botswana. "Hablo de José María García y de nada más. Un saludo y que todo vaya muy bien", concluyó antes de colgar, al solicitarle el presentador de 'Salvados' tener una entrevista en profundidad.

"Me ha molestado el comportamiento que ha tenido contigo. El Rey se ha equivocado groseramente", replicó más tarde García.

