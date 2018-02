Jorge Javier Vázquez defiende a Alfred ('OT17') por el independentismo: "Parece una caza de brujas" Ecoteuve.es 11/02/2018 - 13:19 0 Comentarios

El triunfito subió fotos a las redes sociales que han dado mucho que hablar

Jorge Javier Vázquez se ha hecho eco de las informaciones que han salido recientemente sobre Alfred de Operación Triunfo 2017 y ha querido dar su opinión. Y es que, el triunfito habría subido fotos a favor del independentismo en Instagram, algo que en los tiempos que corren está llamando la atención

El presentador no está de acuerdo con la forma en la que se está tratando el asunto y aseguró en su programa: "Señalando al pobre chico y teniendo que excusarse. Me parece tremendo que se tenga que explicar".

Además continuó explicando: "Me gustaría decir algo sobre este tema. He leído que Alfred ha dicho 'no soy independentista'. Vamos a ver, me parece tremendo que se tenga que explicar, podrá ser lo que le dé la gana y no tenemos ningún derecho a poner en duda o criticar lo que este muchacho quiera ser o no quiera ser. Esto ya parece una caza de brujas".

El presentador quiso finalizar diciendo contundente: "quien quiera ser independentista que lo sea, y quien no quiera serlo, que no lo sea. Alfred puedes ser lo que te dé la gana y no te tienes que justificar bajo ningún concepto".

