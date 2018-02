El joven multado por un fotomontaje de Cristo, en 'La Sexta Noche': "Estaba en todo mi derecho, no estaba ofendiendo a nadie" Ecoteuve.es 11/02/2018 - 12:21 0 Comentarios

"Veinte comentarios de gente amenazándome y diciéndome que me iban a pegar"

Daniel Serrano ha sido condenado recientemente a pagar 480 euros por difundir en redes sociales una foto de Cristo con su cara. Este sábado ha sido entrevistado en La Sexta noche, aprovechando la ocasión para aclarar el asunto.

La sanción que se le ha aplicado al joven ha dado mucho que hablar, tanto que incluso figuras muy conocidas como Jesús Vázquez se han pronunciado. El presentador protagonizó una foto muy similar hace años que no formó tanto revuelo y ahora se pregunta "qué ha pasado con la libertad de expresión" en España.

La misma pregunta se hace el protagonista de la historia que no entiende por qué ha sido multado: "Si se sentían ofendidos no era mi culpa, porque yo no trataba de ofender a nadie", comentó el joven sobre la reacción que ha tenido la Hermandad del Cristo de la Amargura (Jaén), que fue la que interpuso la denuncia tras ver la imagen.

Además Daniel aclaró que lo habían denunciado porque la imagen del Cristo tenía copyright no porque les hubiese parecido ofensivo, lo que sonó algo raro al presentador que preguntó: "¿La Hermandad del Cristo de la Amargura es la encargada de cobrar los copyright de las imágenes de Cristo? Suena a pasaje de los mercaderes".

Tras negarse a borrar la instantánea porque a su parecer "estaba en todo mi derecho, no estaba ofendiendo a nadie" la Hermandad decidió intervenir y poner una denuncia por la que ha sido multado.

Para finalizar la entrevista, el joven reconoció que si pudiese volver atrás no subiría la foto: "Si sé que me van a multar con 480 euros, ¿cómo voy a volver a hacerlo?". Además de que no esperaba ofender a nadie y que simplemente la subió porque "quedó bien y nos hizo gracia".

Por último ha asegurado que aunque algunos le "felicitan" por el montaje también ha tenido problemas: "veinte comentarios de gente amenazándome y diciéndome que me iban a pegar. Como la fotografía la borre ya no tengo esos comentarios. Es lo malo", dijo.

