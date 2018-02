Carlos Lozano en el 'Deluxe': "Hay mucha gente que está deseando trabajar y no va a la tele para contar sus miserias" Ecoteuve.es 11/02/2018 - 11:32 0 Comentarios

Decidió asistir a 'Sábado Deluxe' para enfrentarse a los colaboradores

Carlos Lozano ha decidido sentarse en Sábado Deluxe para enfrentarse a los colaboradores que no lo han recibido muy bien como "defensor del pueblo".

La polémica estaba servida, el invitado nada más sentarse aclaró que "he venido porque me han llamado, no necesito esto para comer ni voy llamando a puertas ni chupando culitos. No estoy aquí por dinero, estoy aquí porque quieren que esté en esta sección. Si queréis, que se ponga Alonso a hacer la sección". También ha afirmado que "si te metes conmigo voy a ir a por ti, pero en mi enfrentamiento estuve al 10%, podría haber sido más duro".

Tras aclarar ésto, la primera en sentarse en el plató para hablar con Lozano fue Belén Esteban a la que Carlos ha dicho que "ofendes a la gente cuando dices que vendes tus miserias por necesidad. Hay mucha gente que está deseando trabajar y no va a la televisión para contar sus miserias por dinero. Puedes trabajar de otras cosas. Tienes dos manos y dos piernas".

Ésto no ha sentado muy bien a la colaboradora que decidió volver a criticar la actitud del presentador de Quién quiere casarse con mi hijo. "Tú también has vendido tu vida",le decía Belén a lo que Lozano ha respondido rápidamente que "no compares mi ejemplo con el tuyo porque no tenemos nada que ver", añadiendo la colaboradora finalmente que "menos mal".

Tras discutir con la princesa del pueblo ha querido expresar lo que no le gusta de Sálvame que es "el grupito de los más fuertes, que son Kiko Hernández, Belén Esteban y Mila Ximénez. Os tapáis entre vosotros y os enfrentáis a los más débiles. Cuando sale una noticia sobre alguno de vosotros y hay que taparlo, lo comentáis de puntilla".

El siguiente en enfrentarse con Lozano ha sido Alonso Caparrós con el que tuvo una fuerte discusión en directo hace unos días porque Caparrós decía saber una información sobre el presentador que podría hundirle la vida a lo que Lozano contestó: "soy buena persona, buena gente, pero cuando soy malo...soy malo. Lo que no tolero es la falta de respeto desde que bajé de las escaleras. Alonso, yo sé cosas de ti y de todo el mundo, pero la diferencia entre tú y yo es que yo tengo dignidad y no las voy a contar", concluyó.

