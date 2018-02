Una concursante de 'La Voz Francia' abandona el concurso por unos polémicos tuits relacionados con atentados terrorista Ecoteuve.es 10/02/2018 - 13:45 0 Comentarios

Las redes sociales en algunas ocasiones pueden jugarnos malas pasadas. Eso le ha ocurrido a Mennel Ibtissem, una de las favoritas del de La Voz Francia que ha optado por abandonar el concurso debido a la revelación de mensajes suyos relacionados con el terrorismo.

La cantante de 22 años publicó unos tuits relacionados con el atentado de Niza que se han vuelto en su contra. Ella asegura que están sacados de contexto. En uno de ellos se puede leer: "Está bien, se ha convertido en una rutina, ¡un atentado por semana! Y para mantenerse siempre fiel, el 'terrorista' lleva consigo documentos de identidad. Es verdad cuando uno prepara un mal golpe, ¡uno se olvida de llevar sus documentos!".

Tras unas semanas, después de que dos terroristas irrumpiesen en la iglesia Saint-Etienne-du-Rouvray y degollasen a un hombre en mitad de la ceremonia, Itbissen se manifestaba de la siguiente manera: "Los verdaderos terroristas son el Gobierno".

Además de todo esto salió a la luz una canción de la cantante dedicada a Palestina, en colaboración con una asociación relacionada con los Hermanos Musulmanes.

Entre los seguidores del concurso ha habido una gran división entre quienes la apoyan y quienes la atacan. Tras su abandono Itbissem se ha pronunciado a través de un vídeo que en solo unas horas fue visto por más de un millón de personas en el que leyó un texto que decía: "Nunca quise lastimar a nadie y la idea de que lo haría a propósito me duele mucho. Quiero dar las gracias a todos los que me han apoyado en estos tiempos difíciles, que tienen fe en mí sin hacer juicios apresurados, gracias a los que perdonan errores". También quiso explicar que se presentó al concurso "con intención de unir, no de dividir, de abrir los espíritus, no de oscurecerlos" de propagar "la paz y la tolerancia". Todo ello con intención de disculparse. Además aseguró a todos sus seguidores que continuaría con su carrera musical.

