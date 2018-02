'Got Talent España': Santi Millán otorga su pase de oro a un exconcursante de la segunda edición Ecoteuve.es 10/02/2018 - 11:33 0 Comentarios

El presentador también posee este privilegio y ha decidido dárselo

Got Talent lleva seis programas en emisión no deja de triunfar frente a la audiencia. En cada uno de ellos hay una nueva sorpresa y esta vez ha venido de la manos de Sebas un exconcursante de la segunda edición que ha dejado a todos con la boca abierta.

"Me llamo Sebastián y vengo a Got Talent España por segunda vez, ya estuve el año pasado en las semifinales", ha explicado antes de comentar el motivo por que que no llegó a la final en la pasada edición: "Vengo a traer un espectáculo nuevo y a quitarme la espinita del año pasado", dijo. Tras ésto comenzó a deleitar al público con su actuación.

Cuando llegó el momento de las valoraciones Eva Hache y Risto no estaban conformes de que Sebastián pasase a la siguiente fase del concurso. Con dos síes y dos noes, el concursante se disponía a marcharse de plató . En ese momento entraba Santi Millán en escena para comunicarle que: "Sabes que ellos tienen un pase de oro pero que el presentador también lo tiene". Después de pronunciar estas palabras los ojos del concursante se llenaron de lágrimas. Juntos de la manos bajaron hacia la mesa en la que se encuentra el pulsador y Santi le dio una oportunidad al concursante que llegará a la final sin tener que competir en las siguientes rondas.

PUBLICIDAD