Jorge Javier abronca a Rafa Mora en 'Sálvame' por cuestionar una información: "¡Cállate!" Ecoteuve.es 9/02/2018 - 18:33 2 Comentarios

José Ramón Llompart daba detalles sobre el exmarido de la mujer de Santana

Jorge Javier se ha visto obligado a llamar la atención a Rafa Mora este viernes después de que este cuestionara una información de José Ramón Llompart, exdirector técnico del club de tenis de Manolo Santana.

Llompart estaba contando en Sálvame algunos detalles del exmarido de Claudia, mujer del tenista y, que según él, estaría "totalmente anulado". "Sé de gente que estando allí lo han detenido, la Interpol...Es este caso", decía.

A continuación, al ser preguntando por el presentador, el invitado del programa se negó a revelar por qué delito le acusaron para ir a la cárcel: "No lo podemos abrir aquí". "Por farmacia de sustancias", espetó Jorge a lo que Llompart dijo: "¿Conocemos a Pablo Escobar? Pues el segundo".

Dicha revelación causó la indignación de Rafa Mora: "Venga hombre. ¡Ahora es el Chapo Guzmán!". Sin embargo, el comentario no le sentó muy bien a Jorge Javier y se lo reprochó de inmediato: "Rafa, perdona una cosa. Si no controlas la información, ¿por qué la pones en duda? ¿Eres capaz de rebatir a este señor?". "¿Conocías al marido de Claudia", preguntó Jorge a lo que Mora negó. "Pues cállate entonces", volvió a decir.

"No me gusta que cuando venga información, sino se rebate con datos...No me vengan con estas cosas porque es desacreditar a esta persona que está arriesgando", seguía diciendo muy enfadado ante las continuas interrupciones del colaborador. "¡Ya está bien! Parece que traemos testimonios de chichinabo".

