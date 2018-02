Jesús Vázquez y Jesús Calleja se indignan tras la multa a un joven por hacer un montaje de Cristo Ecoteuve.es 9/02/2018 - 17:17 0 Comentarios

El presentador de 'La voz' defiende al joven y publica una portada suya del año 2000

Jesús Vázquez y Jesús Calleja han manifestado su contrariedad a la decisión del Juzgado de lo Penal número 1 de Jaén al condenar a un joven de 24 años a pagar una multa de 480 euros por hacer un montaje con la cara del Cristo de la Amargura.

El autor, Daniel Serrano, habría cometido un delito contra los sentimientos religiosos por publicar la imagen a una red social. "El juicio me va a costar diez jornales de aceituna. Está claro que no lo volvería a hacer, pero me sigue pareciendo una barbaridad", ha declarado.

"Hace casi 18 años se publicó esta portada sin ningún problema, hoy incomprensiblemente, han condenado a un chaval a pagar una multa por algo parecido. ¿Qué ha pasado con la Libertad de Expresión en nuestro país?", se pregunta el presentador de La Voz haciendo referencia a las fotos publicadas por la revista Zero en 2000.

Mientras, su colega Jesús Calleja, que graba con India Martínez en el Everest para Planeta..., también ha mostrado su desacuerdo con la decisión que tomó el juez calificándolo de "ridículo": "Habría que preguntarle al juez como era la cara de Cristo si nadie lo sabe".

ridículo multar a un chaval con 480 euros por hacer un montaje de su cara con la de Jesucristo y colgarla en sus redes. Habría que preguntarle al juez como era la cara de cristo si nadie lo sabe...como se le puede multar entonces?. Dejar al chaval en paz... pic.twitter.com/NZmluqK8Jg — Jesús Calleja (@JesusCalleja) 8 de febrero de 2018

