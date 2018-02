Edu Casanova y Palomo Spain ponen voz a los 'millennials' ante Risto Mejide y su 'Chester' Ecoteuve.es 17:31 - 9/02/2018 0 Comentarios

El cineasta y el diseñador hablarán de lo que les une y separa de su generación

¿Quiénes son los millennials? Se han criado dentro de una época de (relativa) prosperidad económica, pero ¿Son más narcisistas? ¿Más insatisfechos? ¿Menos implicados políticamente? Risto y Chester han invitado este domingo 11 (21.30) a dos miembros de esta generación que han roto tabúes y estigmas sobre los millennials: el actor y cineasta Edu Casanova y el diseñador de moda Palomo Spain.

Además, por primera vez en su historia, el programa 'se desdoblará' para ofrecer una ampliación del tema en una versión extendida, llamada 'Más Chester', mucho más controvertida y que sin duda volverá a sembrar el debate con partidarios y detractores del invitado: el filósofo Antonio Escohotado. Con él, que a sus 76 años dista mucho de ser un millennial, Risto charlará sobre política, drogas y libertad de elección.

Edu Casanova: "No encuentro excesivos parecidos en la gente de mi generación"

El gran público lo conoció por el personaje de Fidel, un adolescente homosexual en la sitcom Aída. Creció en los platós y el año pasado se estrenó como director presentando su ópera prima, Pieles. El éxito de crítica fue arrollador y su proyección profesional, a sus 26 años, es prometedora.

"Empecé a trabajar en Aída cuando tenía 12 años. Tuve que dejar pronto el colegio para estudiar a distancia. Cada vez que trabajaba me relacionaba con poca gente de mi edad. Mi formación ha sido una cosa que se ha ido haciendo de esta manera".

Quizá por eso mismo le cuesta verse reflejado en coetáneos de generación. "La verdad es que no encuentro excesivos parecidos en la gente de mi generación. De hecho, mis amigos no son de mi edad".

El dinero que ganó por su trabajo en Aída lo invirtió en financiar sus propios cortometrajes. "Entré en la serie soñando con escribir y dirigir, pero con 12 años era complicado... Mi primer cortometraje, que luego quedó larguísimo, lo escribí con 16 años y lo rodé con 17 para poder estrenarlo con 18. Era fuertecito".

Alejandro Palomo se ha convertido en el diseñador del momento. Aunque su primera colección la presentó hace solo dos años, se ha convertido en el modisto español del momento. "Yo en Posadas, mi pueblo, era el más loco. Iba como me daba la gana por la calle. Me educaron mis vecinas de arriba. La madre hacía disfraces de carnaval y ellas jugaban a las Barbies. Tenían bolsas enormes de vestidos y yo empecé a jugar con ellas y ya solo quería eso: Barbies y telas y vestir y dibujar. Era todo el rato la fantasía de la moda".

Almodóvar ("Es un gran amigo, siempre me aconseja que no me mude a Madrid, que me quede en el pueblo y sea fiel a mí mismo"), Beyoncé o Miley Cyrus han catapultado a este creador cordobés al Olimpo de los diseñadores. "Le prestamos ropa a Beyoncé porque nos lo pidió una persona de su enorme equipo de estilistas. Y algo bonito que sucedió fue que nos la devolvieron, cosa que no pasa habitualmente, porque ¡le gustó la ropa! ¡Beyoncé quería comprar! Compró ocho looks enteros justo antes de que se quedase embarazada".

Cuando supe de su embarazo pensé: "Yo he hecho mi trabajo de diseñador, ella ha hecho su trabajo de clienta y si se lo quiere poner para estar por casa, pues estupendo", comenta el joven diseñador. "Y un día me levanto y veo un mensaje: ¿Esto es Palomo Spain? con una foto que había publicado Beyoncé".

La provocación de sus modelos le han valido polémicas en Rusia y en París. Viste a sus modelos masculinos con prendas hasta ahora reservadas al público femenino. Y es que Alejandro Palomo, con sus opiniones, no deja a nadie indiferente. "En España se ha perdido la cultura de la moda", le decía a Risto Mejide.

