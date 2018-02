Manuel Zamorano ('Cámbiame') confiesa que sufrió acoso: "Decidí irme de mi pueblo" Ecoteuve.es 14:37 - 9/02/2018 0 Comentarios

El peluquero se identificó con una cliente y decidió contar su dramática infancia

En Cámbiame no solo los clientes se abren y muestran sus sentimientos. Manuel Zamorano, peluquero del programa, se sintió muy identificado con Yolanda, una participante, que relató su doloroso pasado entre insultos y burlas por su condición sexual.

Esto tocó la fibra sensible del peluquero que no pudo evitar recordar su infancia "Aunque no he pasado lo que tú, me siento identificado con lo que cuentas", confesaba Manuel tras escuchar su historia, que reveló que a pesar de nacer hombre siempre se había sentido mujer y se sometió a una reasignación de sexo con 20 años.

"Yo, como tú, también soy de un pueblo pequeñito", explicaba el estilistas. Manuel no pudo evitar viajar al pasado durante unos instantes: "Me ha traído muchos recuerdos cuando hablabas de jugar con las muñecas. Yo jugaba mucho con las muñecas. Me encantaban. Y también con las cocinitas de mis primas. Siempre he tenido la espada de 'mariquita, mariquita'...".

Y es que, debido a sus gustos y a su condición sexual el peluquero sufrió acoso en su infancia. A pesar de todo también ha querido buscar el lado positivo de la situación: "Yo he sufrido mucho aunque también te haces muy fuerte", dijo.

Zamorano quiso dar un cambio radical a su vida y decidió irse de su pueblo lo que mejoró notablemente su vida: "Yo decidí salir de allí. Me vine a Madrid y pensaba 'qué raro, la gente no me dice cosas'. Iba por la calle y se me hacía raro que nadie me mirara raro", confesaba.

Ya en la capital, el peluquero pudo dar rienda suelta a su talento y ser mucho más libre y en la actualidad además de su participación en Cámbiame posee un salón de belleza propio.

