Amaia repite 'Shake it out' y Aitana su dueto mágico con Cepeda en la fiesta final de 'OT 2017'

Operación Triunfo cierra este martes su edición por todo lo alto con una gran gala en directo que revivirá con los concursantes las mejores actuaciones y momentos del programa. Los 16 concursantes volverán a subirse al escenario del talent show presentado por Roberto Leal con interpretaciones en solitario de las tres finalistas- Amaia, Aitana y Miriam-; duetos llenos de magia y actuaciones grupales inolvidables. No faltará un repaso por los momentos más divertidos y emocionantes del programa.

Las actuaciones más recordadas

Amaia, Aitana y Miriam volverán a interpretar en solitario su canción preferida de la edición: Shake it out, Issues y What about us, respectivamente.

Además, Amaia y Alfred interpretarán Tu canción, tema con el que representarán a España en el próximo Festival de Eurovisión; Aitana y Cepeda cantarán No puedo vivir sin ti y Miriam y Agoney compartirán de nuevo el dueto Running.

Alfred y Ana Guerra, cuarto y quinto clasificados de Operación Triunfo, protagonizarán también dúos con Marina (Don't dream is over) y Mimi (Don't worry about the thing). Además, la ganadora del programa, Amaia, repetirá el divertido dueto que compartió con Roi (Shape of you).

El colofón lo pondrán las actuaciones grupales que más han hecho bailar y emocionarse a la audiencia: La revolución sexual, A quién le importa y Camina, la canción compuesta por los 16 concursantes junto a Manu Guix.

Además, se dejará en manos del público la actuación número 13 del programa. Los espectadores podrán votar desde hoy a través de la cuenta de Twitter del programa entre City of stars, con Alfred y Amaia, o Lo malo, de Ana Guerra y Aitana.

Los mejores momentos

No faltarán en esta gala especial un recuerdo para los mejores momentos vividos en el programa. Un balance divertido y emocionante para rememorar con los 16 concursantes y con los profesores los momentos más emblemáticos de estos más de tres meses de concurso.

El paso de los concursantes por el casting, lo más divertido de la Academia, las mejores visitas, las firmas de discos son solo algunos de los instantes que los seguidores del programa podrán volver a vivir este martes.

