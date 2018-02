Telecinco rescata la primera vez de Fiona Ferrer y Cristina Rodríguez antes de 'Cámbiame' Ecoteuve.es 13:08 - 9/02/2018 0 Comentarios

Las estilistas coincidieron en la segunda edición de 'Supermodelo'

Las imágenes muestran una abatida Alba Carrillo y una rebelde Paloma Bloyd

El destino y Telecinco han hecho que Cristina Rodríguez y Fiona Ferrer vuelvan a coincidir en la televisión. Si ahora comparten plató en Cámbiame, hace unos años trabajaron juntas en la segunda edición de Supermodelo.

Por aquel entonces, Rodríguez era profesora de estilismo del programa. En el vídeo recuperado por la cadena le vemos consolar a una joven Alba Carrillo que se lamentaba: "Para ser mediocre, prefiero ser la mala". "Vas a ser la mejor, lo sé. Sobre todo vas a ser Alba".

Más nerviosa estaba Paloma Bloyd, que en la actualidad da vida a la novia de Toni en Cuéntame. La ahora actriz se enfrentaba a Cristina en el programa de Cuatro: "Pero, ¿cómo vas a poner esas palabras en mi boca? Pues no, no estaba contenta".

A continuación, Fiona aconsejaba a la estilista: "Muchas veces se emplea un tono con las niñas que no me gusta. Pero en este caso, no creo que te hayas pasado con Paloma". En otro programa, Rodríguez hacía las paces con Paloma: "Esta semana ha sido dura para ti y para mi. He sufrido contigo. Te admiro en muchas cosas pero necesito tu ayuda".

Fiona cumplía la misma misión que ahora en Cámbiame, formaba parte del jurado de Supermodelo y en algunas ocasiones era bastante crítica con los profesores de la escuela, sobretodo con Cristina.

