Belén Esteban asusta en 'Sálvame' por un doloroso accidente doméstico Ecoteuve.es 9/02/2018 - 11:52 2 Comentarios

La colaboradora de Telecinco se quemó la mano con el horno cocinando patatas con cebolla

Pequeño gran susto para Belén Esteban. La colaboradora de Telecinco extrañó a sus compañeros después de que este miércoles acudiera a Sálvame con un apósito en su mano izquierda.

Los colaboradores no dudaron en preguntar a la Princesa del Pueblo si se trataba algo relacionado con la diabetes que padece. Sin embargo, el motivo no era otro que un pequeño accidente doméstico en la cocina. "Me he quemado la mano con el horno cocinando patatas con cebolla", explicaba mostrando a cámara su mano dañada.

Hace unas semanas, la colaboradora tuvo que estar alejada de los platós por su salud: "Necesitaba hacerme unas pruebas médicas porque me van a poner una bomba de insulina".

Se trata de "un pequeño dispositivo que tendré que llevar conmigo junto a la tripa, y que a través de un catéter me irá administrando insulina continuamente, durante las 24 horas del día", explicó la Esteban, que añadió: "He tenido que hacer un cursillo".

