Las lágrimas de Soraya por la dramática historia de una fan en 'Volverte a ver' Ecoteuve.es 11:38 - 9/02/2018 0 Comentarios

La artista ha explicado que le recuerda a su hija que también nació con problemas de salud

Soraya protagonizó uno de los momentos más emotivos de Volverte a ver después de dar una sorpresa a una de las invitidas. La cantante no pudo contener la emoción al conocer la historia de Belén, una joven que nación con espina bífica.

"Me estoy emocionando porque te sigue desde el principio" decía la madre de la protagonista y encargada de que Soraya Arnelas le sorprendiera en plató. "Eres el reflejo en el que ella se mira", añadía.

Belén sigue a la cantante desde que empezó en Operación Triunfo. Tras conocerse, la protagonista empezó a explicar su dramática vida. Nació con espina bífida y debido a esto "no puede correr ni andar con normalidad" y además ha tenido que someterse a varias operaciones. A pesar de todo, sigue luchando por sus sueños y se ha presentado a algún concurso de talentos en el que no ha sido seleccionada.

Soraya no pudo contener la emoción y rompió a llorar, al mismo tiempo que aprovechó para dar la enhorabuena a su madre porque gracias a ella su hija "es una campeona en la vida". "Me toca la fibra porque me recuerda a mi hija, mi hija ha tenido también problemas desde pequeña", dijo a continuación.

"Nació con una intolerancia que en principio no sabíamos lo que tenía pensábamos que era una infección en los riñones y le vieron que tenia un tabique en el corazón que no estaba cerrado", dijo. Afortunadamente, su pequeña ya se encuentra perfectamente.

