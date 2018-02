Frank Blanco se sintió "tremendamente humillado" por su portada en 'Men's Health': "Me quedé tocado" Ecoteuve.es 9/02/2018 - 10:45 0 Comentarios

El presentador desvela por qué se llevó un disgusto con su primera plana en la revista

Pablo Motos rescata el debut televisivo del catalán en 'Crónicas Marcianas'

Frank Blanco, Lorena Castell y Quique Peinado hicieron este jueves un 'crossover' al cambiar de cadena por un día. Los rostros de Zapeando saltaron de La Sexta a Antena 3 como invitados de El Hormiguero. Pablo Motos invitó a sus compañeros para hablar el espacio de las sobremesas, que recientemente celebró 1.000 tardes en emisión.

Tras repasar algunos de sus momentos más destacados en el programa, Pablo Motos aprovechó para preguntar al presentador por la portada de Men's Health que protagonizó hace seis años. El valenciano bromeó con su invitado, ya que ha sido el único que la realizado en camiseta.

"Esa portada no fue tan portada, fue una humillación tremenda", comenzó desvelando. "Juro que yo quería quitarme la camiseta pero al parecer no se había logrado tener una tableta para rallar tomate", dijo con humor al tiempo que confesaba:"Me quede tocado porque me esforcé muchísimo. Lo pasé putas".

Pablo Motos rescata su debut en televisión

Antes de realizar algunas de las secciones del programa, Pablo Motos quiso recordar con Frank Blanco cual fue su debut en televisión. El presentador recordó que fue en Crónicas Marcianas una noche en la que tuvo que hacer de Xavier Sardá.

"Fíjate que si enloqueció Sardá, que hasta me contrató, yo creo que era para poder ir al baño. Había momentos en los que volvíamos de publicidad, aparecía yo y había gente que no se daba cuenta porque la voz era calcada", recordó Blanco, que no dudó en imitar al presentador. "Crónicas Marcianas cambió mi vida y si yo no hubiera estado allí, hoy no estaría aquí"

