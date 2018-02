El sorprendente testimonio de Diamantina en 'First Dates': "Tengo poderes paranormales" Ecoteuve.es 9/02/2018 - 9:06 0 Comentarios

Una mujer afirma sentirse "una persona especial" por sus experiencias extrasensoriales

A lo largo de sus casi dos años de vida, el restaurante de First Dates ha recibido la visita de personajes de todo tipo. Sin embargo, en pocas ocasiones se ha visto desfilar en el programa de Cuatro a alguien como Diamantina, una funcionaria de Barcelona que sorprendió a los espectadores con las confesiones sobre su pasado.

"Me atrae muchísimo el tema del tarot y del mundo paranormal. Yo soy tarotista y prácticamente desde que nací, tengo poderes extrasensoriales", empezó diciendo la catalana hablando de sus poderes paranormales. "Ya sé que esto asusta a la gente, pero es una realidad con la que vivo continuamente y que me fascina", dijo ante las cámaras.

Diamantina explicó que se llama así por decisión expresa de su padre y afirmó sentirse una persona muy especial. "No busco un cuerpo, busco otra correspondencia. Que me sienta comprendida y compartida. Que nos respetemos el espacio y con sinceridad. No me gusta que me acorralen", dijo antes de recibir a su cita.

Mientras le esperaba, la mujer contó a Carlos Sobera cómo ha sido su vida sentimental. "He tenido mucho éxito en el amor, me ha ido muy bien", declaró. "Busco un James Dean, si no hubiera muerto hubiera ido a por él", destacó.

