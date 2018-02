Alonso Caparrós y Carlos Lozano se enzarzan en 'Sálvame': "¿Eres tonto o no tienes memoria?" Ecoteuve.es 8/02/2018 - 19:27 7 Comentarios

Patiño le ha recomendado al Defensor del Pueblo que "bajara el nivel"

Carlos Lozano ha llegado para dinamitar Sálvame. Después del broncón de este miércoles con Mila Ximénez, el programa ha hecho una conexión con su nuevo Defensor del pueblo, que ha estallado contra Caparrós después de que este le dijera que no sabía encajar las críticas.

El comentario no ha sentado nada bien a Lozano y le ha pedido explicaciones: "¿Cómo que no recibo bien las críticas, chico?, pero, ¿qué críticas? ¿Cuál es para ti la crítica?". "Las que te echaron ayer no las que diga yo", respondió Caparrós a lo volvió a espetar el Defensor del Pueblo: "¿Tú viste el programa o no?".

Una respuesta que terminó de desquiciar al colaborador que estaba en el plató llegando al insulto: "Te estoy diciendo que lo vi. ¿Eres tonto o no tienes memoria o que? ¿Qué te pasa?". "No, tonto eres tú. No insultes", decía Lozano más enfadado.

A continuación, más relajado, Caparrós ha ido al grano y le ha preguntado por la tendencia de la gente en Twitter, a lo que Patiño ha aconsejado a Lozano "rebajar el nivel" porque estaba "con la escopeta cargada". "Te noto demasiado irrascible", ha añadido Gustavo González.

