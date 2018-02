El motivo por el que María Patiño ha acudido a 'Sálvame' con mascarilla Ecoteuve.es 8/02/2018 - 19:02 2 Comentarios

Gustavo González ha resuelto la incógnita en redes sociales

Muchos espectadores de Sálvame se habrán preguntado este jueves los motivos por los que María Patiño ha aparecido en el programa con una mascarilla en la boca en determinados momentos.

La explicación no es otra que la colaboradora del programa de Telecinco ha acudido al trabajo enferma de gripe. Así lo ha resuelto su compañero Gustavo González en Twitter: "María Patiño se pone la mascarilla para no contagiar la gripe al resto de sus compañeros".

Minutos antes, Jorge Javier le rogado que se la pusiera para que no le contagiara y así no le impidiera actuar en su obra Grandes Éxitos. "Como no puede faltar los lunes en el Teatro Rialto me han puesto una mascarilla en la cara", decía muy contrariada.

Enseguida, las redes sociales se han llenado de comentarios con mucho humor sobre la pintoresca cuanto menos curiosa estampa. De hecho, Jorge Javier le ha tenido que pedir que se tranquilizara y no se destapara en los momentos de más tensión.

Que grande me Pati que viene hasta malita! @maria_patino se pone la mascarilla para no contagiar la gripa al resto de compañeros de @salvameoficial pic.twitter.com/4EGWBfPb2M — gustavo gonzalez (@gusgonzalves) 8 de febrero de 2018

María Patiño con la mascarilla mejora, la verdad. #caoslozano — La bella Betty (@ThebeautyBetty) 8 de febrero de 2018

Patiño ya no sabe qué hacer para llamar la atención, por favor, dadle algún papel o figuración en cualquier serie de la cadena y ya se encagará ella de hacerse protagonista #yoveosálvame #caoslozano #egochéntrica — Maria Manuela (@MariaManuelaGH) 8 de febrero de 2018

Si estuvieses con gripe, no estarías ahí y mucho menos con ganas de demostrar tu histerismo. Menos lobitos!! — Sinxupete (@sinxupete) 8 de febrero de 2018

Muy bien hecho, es una muestra de prevención de pensar tela, en los demás , de frenar epidemias y pandemias y de respeto como hacen los japoneses en el metro y como deberíamos hacer todos en Huelva , en Burgos o en Valdemoro,.Patiño dando ejemplo a mayores y a niños pic.twitter.com/DAh9Fryg6C — Topomares (@Topomares) 8 de febrero de 2018

