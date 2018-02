Mila Ximénez estalla contra Carlos Lozano en 'Sálvame': "¡A la mierda, hombre, ya!" Ecoteuve.es 12:43 - 8/02/2018 0 Comentarios

La colaboradora arremetió contra el 'Defensor del pueblo' por hablar de Manolo Santana

Broncón en Sálvame. Carlos Lozano y Mila Ximénez protagonizaron una fuerte discusión que acabó con la colaboradora abandonando el plató después de que el exconcursante de GH VIP mencionara a su ex: "La diferencia es que mi exmarido no entra en un programa, ni yo entro en un reality con él".

El papel de Carlos Lozano como 'defensor del espectador' en Sálvame será más complicado de lo que se pensaba. En su estreno levantó ampollas entre sus nuevos compañeros, y en su segundo día en las tardes de Telecinco ha terminado por dinamitar su relación con Mila Ximénez.

El colaborador abrió su sección con llamadas del público que celebraban que fichase por el programa, ya que por su perfil, pondría a los contertulios en su sitio. Estas afirmaciones no sentaron nada bien a Mila, que no pudo contener sus palabras: "Todos estos que nos critican, que tengan las agallas de venir aquí a hacer el programa, a ver si son ellos capaces de levantar la tarde".

La colaboradora fue calentándose a medida que hablaba, cargando contra los "aires de superioridad" de Lozano, pese a haberse metido en un reality show con su ex (Carlos presentó la Sálvame Snow Week, donde participó su ex Mónica Hoyos). Este comentario no sentó nada bien a Lozano, que no dudó en darle réplica: "¿Quieres que yo hable de tu exmarido? ¡Por ahí no vayas, eh!".

Mila estallaba entonces definitivamente: "La diferencia es que mi exmarido [Manolo Santana] no entra en un programa, y yo no entro en un reality con él. Se acabó esto. A mi no me digas bonita, no. ¡A la mierda, hombre, ya!", gritaba la colaboradora levantándose. "Anda ya, hombre, cuando nos tengas respeto te pones ahí, mientras tanto no", decía abandonando el plató.

"Yo no entro en un reality con mi ex, así que respetito", proseguía en su huida mientras Lozano comentaba que le "parece muy feo, hay que saber aceptar las críticas".

"¿Te vas a comparar tú conmigo? Tú no eres ejemplo de nada. Mejor me callo". Respondía Carlos ante los ataques de Mila. "Si va a ser todas las semanas así, que venga María Teresa Campos. Por qué habláis de mí, hablad de lo que piensa la gente de vosotros. Si queréis que todo lo que se os diga sea bonito, no es mi problema", argumentaba el defensor del público.

Gema López trató de hablar con Lozano, haciéndole entender la reacción de Ximénez, a quien uno de los grandes temas de la tarde, el estado de salud de su exmarido, le afectaba directamente.

