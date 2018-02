Acude a 'First Dates' sin sujetador y deja sin hambre a su cita: "¡Qué 'caló!" Ecoteuve.es 11:57 - 8/02/2018 1 Comentario

Pablo, un gaditano de 20 años, se quedó hipnotizado con Aina

Aina, una profesora de piano de 24 años, ha acudido a First Dates por segunda vez para encontrar a su media naranja, aunque más que eso, ha protagonizado sin darse cuenta uno de los momentos más sensuales del programa, al no llevar sujetador.

La joven malagueña ha cenado con Pablo, un gaditano de 20 años, monitor de gimnasio, que se quedó impresionado con su pareja.

En un momento dado de la conversación, Pablo comenzó a explicar qué quería estudiar, cuando ella hizo un gesto de lo más inocente, provocando una inesperada reacción en Pablo. En ese momento, él se quedó literalmente sin habla: "Yo estoy estudiando y... ejem."

Poco después, el joven explicó frente a la cámara que "cuando se mueve y hace así, y no lleva sujetador, me entra un caló que no veas y se me quita el hambre y todo".

Ante la acalorada situación en la que estaba Pablo, supo salir airoso, desviando el tema de conversación a los dientes tan perfectos de Aina, y pese a las diferencias que estuvieron a punto de arruinar la cita, finalmente se concedieron una segunda cita.

